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Antalya'da belediyeden esprili 'tuzlama' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi
Antalya'da belediyeden esprili 'tuzlama' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi
Antalya'da 29 yıl sonra karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T09:39+0300
2022-01-26T09:39+0300
yaşam
antalya
kar
muratpaşa
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Antalya'da 29 yıl sonra karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.Karlı yollarda süren tuzlama çalışmalarına ilişkin bir video hazırlayan belediye, paylaşımına "30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi" notunu düştü.Kentin yüksek kesimlerde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Karla mücadele çalışmaları yürüten Muratpaşa Belediyesi ise 29 yıl sonra kente yağan karla ilgili esprili bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.
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Antalya'da belediyeden esprili 'tuzlama' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi

09:39 26.01.2022
© AAAntalya'da kar
Antalya'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Antalya'da 29 yıl sonra karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.
Antalya'da 29 yıl sonra karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.
Karlı yollarda süren tuzlama çalışmalarına ilişkin bir video hazırlayan belediye, paylaşımına "30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi" notunu düştü.
Kentin yüksek kesimlerde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Karla mücadele çalışmaları yürüten Muratpaşa Belediyesi ise 29 yıl sonra kente yağan karla ilgili esprili bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.
"Muratpaşa’mızda yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte yollarımızda tuzlama çalışması yaptık. Not: 30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi" notuyla paylaşılan videoda bir kişinin sofralık tuzla küçük bir alandaki karları tuzladığı görüntüler yer aldı.
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