https://tr.sputniknews.com/20220126/antalyada-belediyeden-esprili-tuzlama-paylasimi-30-yilda-bir-kar-gorunce-saka-yapasimiz-geldi-1053133564.html

Antalya'da belediyeden esprili 'tuzlama' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi

Antalya'da belediyeden esprili 'tuzlama' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi

Antalya'da 29 yıl sonra karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T09:39+0300

2022-01-26T09:39+0300

2022-01-26T09:39+0300

yaşam

antalya

kar

muratpaşa

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Antalya'da 29 yıl sonra karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.Karlı yollarda süren tuzlama çalışmalarına ilişkin bir video hazırlayan belediye, paylaşımına "30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi" notunu düştü.Kentin yüksek kesimlerde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Karla mücadele çalışmaları yürüten Muratpaşa Belediyesi ise 29 yıl sonra kente yağan karla ilgili esprili bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

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antalya, kar, muratpaşa