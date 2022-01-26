https://tr.sputniknews.com/20220126/bloomberg-katar-avrupaya-dogalgaz-tedarikinde-rusyanin-yerini-alamaz-1053126468.html

Bloomberg: Katar, Avrupa’ya doğalgaz tedarikinde Rusya’nın yerini alamaz

Bloomberg: Katar, Avrupa’ya doğalgaz tedarikinde Rusya’nın yerini alamaz

Bloomberg, Rus enerji şirketi Gazprom'un olası yeni yaptırımlara yanıt olarak Avrupa’ya gaz tedarikini kısıtlaması halinde, alternatif olarak değerlendirilen... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:35+0300

2022-01-26T00:35+0300

2022-01-26T00:36+0300

katar

dünya

rusya

doğalgaz

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Bloomberg’e konuşan kaynaklar, üretim kapasitesi tamamen dolu olan ve ürettiği gazın büyük bölümünü Asya ülkelerine gönderen Katar'ın bu ülkelerle imzaladığı uzun vadeli sözleşmeleri ihlal edemeyeceğini belirtti.Kaynaklar, Qatar Energy’nin çoğunlukla Avrupa'ya sevk edilen spot piyasaya bir miktar sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sattığını ancak bunun büyük önem taşıyamayan küçük hacimler olduğunu kaydetti.Daha önce, ABD'nin Ukrayna'da gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olarak Avrupa'ya gaz arzında kesinti olması durumunda, Katar ve diğer büyük LNG ihracatçıları ile olası acil önlemler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.Küresel ölçekte LNG sevkiyatlarını izleyen Kpler şirketinin verilerine göre, 2021'de Katar, küresel pazara LNG tedarik eden ülkeler arasında Avustralya'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Katar, 59.12 milyon ton Asya'ya, 16.81 milyon ton Avrupa'ya ve 1.67 milyon ton Latin Amerika'ya olmak üzere toplam 77.83 milyon ton LNG ihraç etti.

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katar, rusya, doğalgaz