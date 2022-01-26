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https://tr.sputniknews.com/20220126/bloomberg-katar-avrupaya-dogalgaz-tedarikinde-rusyanin-yerini-alamaz-1053126468.html
Bloomberg: Katar, Avrupa’ya doğalgaz tedarikinde Rusya’nın yerini alamaz
Bloomberg: Katar, Avrupa’ya doğalgaz tedarikinde Rusya’nın yerini alamaz
Bloomberg, Rus enerji şirketi Gazprom'un olası yeni yaptırımlara yanıt olarak Avrupa’ya gaz tedarikini kısıtlaması halinde, alternatif olarak değerlendirilen... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:35+0300
2022-01-26T00:36+0300
katar
dünya
rusya
doğalgaz
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Bloomberg’e konuşan kaynaklar, üretim kapasitesi tamamen dolu olan ve ürettiği gazın büyük bölümünü Asya ülkelerine gönderen Katar'ın bu ülkelerle imzaladığı uzun vadeli sözleşmeleri ihlal edemeyeceğini belirtti.Kaynaklar, Qatar Energy’nin çoğunlukla Avrupa'ya sevk edilen spot piyasaya bir miktar sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sattığını ancak bunun büyük önem taşıyamayan küçük hacimler olduğunu kaydetti.Daha önce, ABD'nin Ukrayna'da gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olarak Avrupa'ya gaz arzında kesinti olması durumunda, Katar ve diğer büyük LNG ihracatçıları ile olası acil önlemler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.Küresel ölçekte LNG sevkiyatlarını izleyen Kpler şirketinin verilerine göre, 2021'de Katar, küresel pazara LNG tedarik eden ülkeler arasında Avustralya'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Katar, 59.12 milyon ton Asya'ya, 16.81 milyon ton Avrupa'ya ve 1.67 milyon ton Latin Amerika'ya olmak üzere toplam 77.83 milyon ton LNG ihraç etti.
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katar, rusya, doğalgaz

Bloomberg: Katar, Avrupa’ya doğalgaz tedarikinde Rusya’nın yerini alamaz

00:35 26.01.2022 (güncellendi: 00:36 26.01.2022)
© REUTERS / Wolfgang RattayDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Bloomberg, Rus enerji şirketi Gazprom'un olası yeni yaptırımlara yanıt olarak Avrupa’ya gaz tedarikini kısıtlaması halinde, alternatif olarak değerlendirilen Katar’ın Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayamayacağını aktardı.
Bloomberg’e konuşan kaynaklar, üretim kapasitesi tamamen dolu olan ve ürettiği gazın büyük bölümünü Asya ülkelerine gönderen Katar'ın bu ülkelerle imzaladığı uzun vadeli sözleşmeleri ihlal edemeyeceğini belirtti.
Kaynaklar, Qatar Energy’nin çoğunlukla Avrupa'ya sevk edilen spot piyasaya bir miktar sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sattığını ancak bunun büyük önem taşıyamayan küçük hacimler olduğunu kaydetti.
Daha önce, ABD'nin Ukrayna'da gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olarak Avrupa'ya gaz arzında kesinti olması durumunda, Katar ve diğer büyük LNG ihracatçıları ile olası acil önlemler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.
Küresel ölçekte LNG sevkiyatlarını izleyen Kpler şirketinin verilerine göre, 2021'de Katar, küresel pazara LNG tedarik eden ülkeler arasında Avustralya'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Katar, 59.12 milyon ton Asya'ya, 16.81 milyon ton Avrupa'ya ve 1.67 milyon ton Latin Amerika'ya olmak üzere toplam 77.83 milyon ton LNG ihraç etti.
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