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Bodrum'da belediye işçilerine yüzde 50 zam
Bodrum'da belediye işçilerine yüzde 50 zam
Bodrum Belediyesi'nde, 1200 personeli kapsayan ek bir ücret iyileştirme protokolü imzalandı. işçilere yüzde 50.2’lik iyileştirme yapıldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T17:09+0300
2022-01-26T17:09+0300
türkiye
bodrum
zam
bodrum belediyesi
işçi
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Bodrum Belediyesi'nde 1200 işçiyi kapsayan ek bir ücret iyileştirmesi protokolü imzalandı.Gazete Duvar'ın haberine göre Bodrum Belediyesi, Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan protokolde fatura ve diğer giderlere gelen zamları dikkate alınarak yüzde 50 oranında artış gerçekleştirildi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu ek protokolle birlikte yüzde 46 ile yüzde 54 arasında, ortalama yüzde 50,2’lik bir ücret iyileştirmesi gerçekleştirdik. Eşit işe eşit ücret dengesini kurmak için de uğraştık ve uğraşmaya da devam ediyoruz. İnşallah hükümetimiz de kendi üzerine düşen görevi yapar sözleşmeli arkadaşlarımızı da kadrolu hale getirir” dedi.Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay da, ek sözleşme nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.
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bodrum, zam, bodrum belediyesi, işçi

Bodrum'da belediye işçilerine yüzde 50 zam

17:09 26.01.2022
© DHABodrum Belediyesi
Bodrum Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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Bodrum Belediyesi'nde, 1200 personeli kapsayan ek bir ücret iyileştirme protokolü imzalandı. işçilere yüzde 50.2’lik iyileştirme yapıldı.
Bodrum Belediyesi'nde 1200 işçiyi kapsayan ek bir ücret iyileştirmesi protokolü imzalandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Bodrum Belediyesi, Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan protokolde fatura ve diğer giderlere gelen zamları dikkate alınarak yüzde 50 oranında artış gerçekleştirildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu ek protokolle birlikte yüzde 46 ile yüzde 54 arasında, ortalama yüzde 50,2’lik bir ücret iyileştirmesi gerçekleştirdik. Eşit işe eşit ücret dengesini kurmak için de uğraştık ve uğraşmaya da devam ediyoruz. İnşallah hükümetimiz de kendi üzerine düşen görevi yapar sözleşmeli arkadaşlarımızı da kadrolu hale getirir” dedi.
Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay da, ek sözleşme nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.
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