https://tr.sputniknews.com/20220126/botastan-dogalgaz-aciklamasi-gaz-arzi-sorunsuz-devam-ediyor-1053165785.html

BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor

BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yer altı doğal gaz depoları, Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri (FSRU) ve iletim şebekesine yönelik... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T23:13+0300

2022-01-26T23:13+0300

2022-01-26T23:14+0300

ekonomi

kesinti

doğalgaz

botaş

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Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara yanıt verildi.Bazı kişiler tarafından doğalgaz piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan analiz ve yorumlarda sistematik olarak gerçek dışı ve spekülatif bilgilerin paylaşıldığı aktarılan açıklamada, "Birçoğu gerçeklikten uzak, şahsi ve/veya kurumsal menfaatlere hizmet amacı taşıdığı düşünülen bu ifadelerin, Türkiye doğalgaz piyasasını yönlendirme, gaz fiyatlarını yükseltme amacına matuf olduğu değerlendirilmektedir." denildi.Açıklamada, "Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi tamamlanmadı" iddialarına yönelik, "2017 yılında 1. fazı, 2021 yılında ise 2. fazı devreye alınmak suretiyle proje tamamlanmıştır. Böylelikle toplam 1.2 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılmıştır. Kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla giren tesiste sadece 2021'de toplam 1 milyar metreküp doğal gaz iletim sistemine verilmiş, halihazırda verilmeye devam edilmektedir. 2019'da başlayan genişletme projesi ise 2023'te tamamlanacak olup, toplamda 5.4 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kesinti, doğalgaz, botaş