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Bülent Serttaş: Cumhurbaşkanımızı üç kez ağlattım
Bülent Serttaş: Cumhurbaşkanımızı üç kez ağlattım
Türkücü Bülent Serttaş, 'Ağlama anam' adlı şarkısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kez ağlattığını belirterek, "İlkinde şöyle... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T10:52+0300
2022-01-26T10:52+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
açıklama
anne
türkü
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Bülent Serttaş, Akşam gazetesinden Yasemin İlan'a konuştu. 40 yıl önce İstanbul'a geldiğinde bakıp iç geçirdiği, kiracı olmayı hayal ettiği villalardan aldığını, çok pahalı arabalara sahip olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye çok dua ediyorum" dedi.Serttaş, giyime de çok para harcadığını belirterek "Alınan meslektaşlarım olacaktır ama ben bu işe yatırım yapıyorum. Trençkotumun 16 bin 500 lira olduğu yazıldı ama elimdeki çantayı görmediler. 12 bin liralık çanta kullanıyorum" ifadesini kullandı.Türkücü, 'Ağlama anam' adlı şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kere ağlattığını anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20210721/bulent-serttas-bakin-gencecik-insanlar-gidiyor-lutfen-asi-olun-1045019825.html
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recep tayyip erdoğan, açıklama, anne, türkü, bülent serttaş

Bülent Serttaş: Cumhurbaşkanımızı üç kez ağlattım

10:52 26.01.2022
© DHABülent Serttaş: Cumhurbaşkanımızı üç kez ağlattım
Bülent Serttaş: Cumhurbaşkanımızı üç kez ağlattım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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Türkücü Bülent Serttaş, 'Ağlama anam' adlı şarkısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kez ağlattığını belirterek, "İlkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalim, en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi" ifadelerini kullandı.
Bülent Serttaş, Akşam gazetesinden Yasemin İlan'a konuştu. 40 yıl önce İstanbul'a geldiğinde bakıp iç geçirdiği, kiracı olmayı hayal ettiği villalardan aldığını, çok pahalı arabalara sahip olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye çok dua ediyorum" dedi.
Serttaş, giyime de çok para harcadığını belirterek "Alınan meslektaşlarım olacaktır ama ben bu işe yatırım yapıyorum. Trençkotumun 16 bin 500 lira olduğu yazıldı ama elimdeki çantayı görmediler. 12 bin liralık çanta kullanıyorum" ifadesini kullandı.
Türkücü, 'Ağlama anam' adlı şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kere ağlattığını anlattı:
"Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da üç kez ağlattım bu şarkıyla. Hatta ilkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalım en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız da rahmetli annesine çok düşkündü. İşte orada Bülent Serttaş'ın yönü de değişti, sanat anlayışı da. İnsanların neyi sevip sevmeyeceğini öğrendim, kendime bir yol çizdim. Sahnede gördüğüm ilgiyi şarkılarıma yönlendirdim."
Bülent Serttaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2021
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