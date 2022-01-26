https://tr.sputniknews.com/20220126/egirdir-golunun-uydu-goruntulerinde-buz-tutmaya-basladigi-goruldu-1053127535.html

Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü

Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, uydudan elde ettiği Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak'a ait fotoğrafında, etrafının tamamen... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T01:07+0300

2022-01-26T01:07+0300

2022-01-26T01:07+0300

yaşam

donma

itü

eğirdir gölü

uydu

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İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği, Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak Pazartesi gününe ait fotoğrafını paylaştı. Uydudan elde ettiği fotoğraf paylaşımında Doç. Dr. Önol, Eğirdir Gölü'nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı.İstanbul'a ait bir görüntü de paylaşan Doç. Dr. Önol, 24 Ocak gününe ait uydu görüntüsünden elde edilen fotoğrafta İstanbul'un tamamen bembeyaz göründüğünü kaydetti.

eğirdir gölü

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donma, itü, eğirdir gölü, uydu