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Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü
Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, uydudan elde ettiği Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak'a ait fotoğrafında, etrafının tamamen... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T01:07+0300
2022-01-26T01:07+0300
yaşam
donma
itü
eğirdir gölü
uydu
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İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği, Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak Pazartesi gününe ait fotoğrafını paylaştı. Uydudan elde ettiği fotoğraf paylaşımında Doç. Dr. Önol, Eğirdir Gölü'nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı.İstanbul'a ait bir görüntü de paylaşan Doç. Dr. Önol, 24 Ocak gününe ait uydu görüntüsünden elde edilen fotoğrafta İstanbul'un tamamen bembeyaz göründüğünü kaydetti.
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donma, itü, eğirdir gölü, uydu

Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü

01:07 26.01.2022
© DHAEğirdir Gölü
Eğirdir Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, uydudan elde ettiği Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak'a ait fotoğrafında, etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma başladığını duyurdu.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği, Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak Pazartesi gününe ait fotoğrafını paylaştı.
Uydudan elde ettiği fotoğraf paylaşımında Doç. Dr. Önol, Eğirdir Gölü'nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı.
İstanbul'a ait bir görüntü de paylaşan Doç. Dr. Önol, 24 Ocak gününe ait uydu görüntüsünden elde edilen fotoğrafta İstanbul'un tamamen bembeyaz göründüğünü kaydetti.
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