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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Cesareti var mı benimle yüzleşmeye?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Cesareti var mı benimle yüzleşmeye?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan'a hitaben "Bağlayın isterseniz, ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cesareti var mı benimle... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:14+0300
2022-01-26T23:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'ın canlı yayında açıklamalarda bulunduğu sırada, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, "NTV'deki gazeteciler, siz sormaya çekindiniz, bağlayın isterseniz, ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cesareti var mı benimle yüzleşmeye?" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/cumhurbaskani-erdogan-canli-yayinda-sorulari-yanitliyor--1053163457.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Cesareti var mı benimle yüzleşmeye?

23:14 26.01.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan'a hitaben "Bağlayın isterseniz, ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cesareti var mı benimle yüzleşmeye?" paylaşımını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'ın canlı yayında açıklamalarda bulunduğu sırada, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "NTV'deki gazeteciler, siz sormaya çekindiniz, bağlayın isterseniz, ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cesareti var mı benimle yüzleşmeye?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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