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Mangal için gittikleri ormanda kar nedeniyle mahsur kalan piknikçiler, ekipler tarafından kurtarıldı
00:57 26.01.2022 (güncellendi: 01:16 26.01.2022)
© İHA / ALİ KAMUR - BERKTUĞ ÖNCÜ-AW527781Bursa'da kar
© İHA / ALİ KAMUR - BERKTUĞ ÖNCÜ-AW527781
Bursa'da 5 arkadaş mangal yapmak için ormanlık araziye gitti. Yoğun şekilde kar yağışı neniyle geldikleri yol kapandı. Ekipler, bu zorlu arazide yaklaşık 4 saat boyunca yaptıkları yol açma çalışması ardından 5 arkadaş kurtarıldı.
Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar mahallesine bağlı ormanlık arazide meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, mangal yapmak için ormanlık araziye giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.
5 arkadaş dondurucu soğukta ormanlık arazide mahsur kalınca durumu jandarma ve büyükşehir belediye ekiplerine bildirerek bulundukları yerin konumunu attılar. Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, mahsur kaldıkları bölgeye iş makineleri ile yolları açarak yaklaşık 4 saat sonra ulaştılar. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 arkadaş hemen güvenli ve sıcak bir yere götürülerek yemek ve su verildi.
Mahsur kalan 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan mahsur kalan piknikçilerden biri, “Bizi burada yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim.” dedi.
Alınan bilgiye göre, mangal yapmak için ormanlık araziye giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.
5 arkadaş dondurucu soğukta ormanlık arazide mahsur kalınca durumu jandarma ve büyükşehir belediye ekiplerine bildirerek bulundukları yerin konumunu attılar. Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, mahsur kaldıkları bölgeye iş makineleri ile yolları açarak yaklaşık 4 saat sonra ulaştılar. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 arkadaş hemen güvenli ve sıcak bir yere götürülerek yemek ve su verildi.
Mahsur kalan 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan mahsur kalan piknikçilerden biri, “Bizi burada yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim.” dedi.
Mangal yapmak için gittikleri ormanda kar nedeniyle mahsur kalan piknikçiler, ekipler tarafından kurtarıldı https://t.co/dEOstmsVXF pic.twitter.com/Pl1f2b7B9C— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 25, 2022