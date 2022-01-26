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https://tr.sputniknews.com/20220126/mangal-icin-gittikleri-ormanda-kar-nedeniyle-mahsur-kalan-piknikciler-ekipler-tarafindan-kurtarildi-1053127281.html
Mangal için gittikleri ormanda kar nedeniyle mahsur kalan piknikçiler, ekipler tarafından kurtarıldı
Mangal için gittikleri ormanda kar nedeniyle mahsur kalan piknikçiler, ekipler tarafından kurtarıldı
Bursa'da 5 arkadaş mangal yapmak için ormanlık araziye gitti. Yoğun şekilde kar yağışı neniyle geldikleri yol kapandı. Ekipler, bu zorlu arazide yaklaşık 4... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:57+0300
2022-01-26T01:16+0300
türkiye
bursa
kar
iş makinesi
mangal
piknik
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Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar mahallesine bağlı ormanlık arazide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mangal yapmak için ormanlık araziye giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. 5 arkadaş dondurucu soğukta ormanlık arazide mahsur kalınca durumu jandarma ve büyükşehir belediye ekiplerine bildirerek bulundukları yerin konumunu attılar. Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, mahsur kaldıkları bölgeye iş makineleri ile yolları açarak yaklaşık 4 saat sonra ulaştılar. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 arkadaş hemen güvenli ve sıcak bir yere götürülerek yemek ve su verildi. Mahsur kalan 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan mahsur kalan piknikçilerden biri, “Bizi burada yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim.” dedi.
türkiye
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bursa, kar, iş makinesi, mangal, piknik

Mangal için gittikleri ormanda kar nedeniyle mahsur kalan piknikçiler, ekipler tarafından kurtarıldı

00:57 26.01.2022 (güncellendi: 01:16 26.01.2022)
© İHA / ALİ KAMUR - BERKTUĞ ÖNCÜ-AW527781Bursa'da kar
Bursa'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / ALİ KAMUR - BERKTUĞ ÖNCÜ-AW527781
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Bursa'da 5 arkadaş mangal yapmak için ormanlık araziye gitti. Yoğun şekilde kar yağışı neniyle geldikleri yol kapandı. Ekipler, bu zorlu arazide yaklaşık 4 saat boyunca yaptıkları yol açma çalışması ardından 5 arkadaş kurtarıldı.
Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar mahallesine bağlı ormanlık arazide meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, mangal yapmak için ormanlık araziye giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

5 arkadaş dondurucu soğukta ormanlık arazide mahsur kalınca durumu jandarma ve büyükşehir belediye ekiplerine bildirerek bulundukları yerin konumunu attılar. Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, mahsur kaldıkları bölgeye iş makineleri ile yolları açarak yaklaşık 4 saat sonra ulaştılar. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 arkadaş hemen güvenli ve sıcak bir yere götürülerek yemek ve su verildi.

Mahsur kalan 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan mahsur kalan piknikçilerden biri, “Bizi burada yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim.” dedi.
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