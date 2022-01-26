https://tr.sputniknews.com/20220126/putin-italya-rus-gazini-spot-piyasadaki-fiyatlarin-altinda-satin-aliyor-1053145841.html

Putin: İtalya, Rus doğal gazını spot piyasadaki fiyatların altında satın alıyor

Putin: İtalya, Rus doğal gazını spot piyasadaki fiyatların altında satın alıyor

Moskova'da İtalyan iş insanlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalyan enerji şirketlerinin Gazprom'la uzun vadeli anlaşmalar... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T14:08+0300

2022-01-26T14:08+0300

2022-01-26T14:48+0300

rusya

vladimir putin

italya

gazprom

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rosneft

ab

koronavirüs aşısı

işsizlik

ekonomi

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Putin, "İtalyan enerji şirketlerinin Gazprom'la uzun vadeli sözleşmeler üzerinden çalışmaya devam ettiklerine ve bugün soğuk kış ve arz açığı nedeniyle önemli oranda artan spot piyasası fiyatlarının çok daha altında bir fiyata gaz alma imkanına sahip olduklarına dikkat çekmek isterim" dedi.Rusya'nın İtalyan tüketiciler için güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ve 2021 yılında İtalya'ya 2020'ye kıyasla daha yüksek hacimde gaz verdiklerini anlatan Putin, sevkiyatın söz konusu dönemde 1.9 milyar metreküp artarak 22.7 milyar metreküpe yükseldiğini belirtti.Yamal LNG ve Arktika LNG 2 gibi enerji projelerinde İtalyan şirketleri ve bankalarıyla yürütülen işbirliğinin başarıyla gelişmesinden de memnuniyet duyduklarının altını çizen Putin, İtalyan ileri teknoloji ürünleri şirketlerinin Rosneft'in Krasnodar'da gerçekleştirdiği Vostok Oil projesinde aktif olarak yer aldığını ifade etti.Rusya'nın İtalya'yı en büyük ekonomik partnerlerden biri olarak gördüğünü kaydeden Putin, İtalyanların Rusya'yla ticarette AB içinde üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekti.Putin, Rusya ile AB arasındaki Kovid-19 aşılarının ve aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması sürecinin henüz tamamlanmamasının iş ilişkilerinin ve seyahatlerinin aktif hale gelmesini engellediğini de söyledi.'İşsizlik tarihin en düşük seviyelerinde kalmaya devam ediyor' İtalyan iş insanlarıyla Rusya'da gerçekleşen verileri de paylaşan Putin, işsizliğin tarihin en düşük seviyeleri olan yüzde 4.3 düzeyinde kaldığını, 2021'de GSYİH artışının ise yaklaşık yüzde 4.3 olarak gerçekleştiğini belirtti.'Rusya, 2035'e kadar en büyük hidrojen ihracatçılarından biri olabilir' Rusya'nın hidrojen enerjisi geliştirme çalışmalarından da bahseden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki yıllarda düşük sera gazı emisyonlu hidrojenin üretimine ve enerji, ulaşım ve sanayi alanlarında kullanımına yönelik pilot projeler başlayacak. Hidrojen enerjisi geliştirme konsepti halihazırda uygulanıyor. Rusya, 2035 yılına kadar dünyanın en büyük hidrojen üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olabilir."

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rusya, vladimir putin, italya, gazprom, doğalgaz, rosneft, ab, koronavirüs aşısı, işsizlik, hidrojen