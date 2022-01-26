https://tr.sputniknews.com/20220126/ttb-ozluk-haklarinin-iyilestirilmesi-icin-beyaz-nobet-eylemi-yapacak-1053161157.html

TTB, özlük haklarının iyileştirilmesi için 'Beyaz Nöbet' eylemi yapacak

TTB, özlük haklarının iyileştirilmesi için 'Beyaz Nöbet' eylemi yapacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 'Beyaz Nöbet' eylemi yapacak. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T20:26+0300

2022-01-26T20:26+0300

2022-01-26T20:26+0300

türk tabipleri birliği (ttb)

eylem

türkiye

sağlık çalışanı

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TTB binası önündeki grup adına açıklama yapan TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemenin bu ay Meclis gündemine getirileceğinin belirtildiğini ancak ayın sonuna gelinmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini söyledi."Unutturma ve vazgeçirme" politikası uygulanmaya çalışıldığını savunan Eroğulları, umudu ve direnmeyi bilen bir mesleğin mensupları olarak mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini aktardı.Eroğulları, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer de basın açıklaması sırasında gruba destek verdi.

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türk tabipleri birliği (ttb), eylem, sağlık çalışanı