https://tr.sputniknews.com/20220126/yaklasik-70-yildir-ayni-yerde-calisiyor-emekli-olmaya-da-niyeti-yok-evde-oturmak-istemiyorum-1053135430.html

Yaklaşık 70 yıldır aynı yerde çalışıyor, emekli olmaya da niyeti yok: 'Evde oturmak istemiyorum'

Yaklaşık 70 yıldır aynı yerde çalışıyor, emekli olmaya da niyeti yok: 'Evde oturmak istemiyorum'

1953'ten bu yana aynı işyerinde çalışan ve her gün işe gitmeye can attığını anlatan 83 yaşındaki İngiliz Chorley, kendine 94 yaşındaki İngiliz doğa tarihçisi... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T11:10+0300

2022-01-26T11:10+0300

2022-01-26T11:11+0300

ingiltere

sir david attenborough

brian chorley

dünya

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İngiliz basını, aynı işyerinde yaklaşık 70 yılı dolduran ve bu süreçte hastalık mazeretiyle bir gün bile işe gitmemezlik yapmayan Brian Chorley'yi haberlere taşıdı. 'Ülkenin en adanmış çalışanı' olarak nitelenen 83 yaşındaki Chorley, 1953'te henüz 15 yaşındayken, savaş sonrası durum nedeniyle bir hayli fakir olan ailesine destek için Clarks ayakkabı fabrikasında işe girdi. Chorley, fabrika bir mağazaya dönüştürüldüğünde de müşteri hizmetlerinde görev yapmaya başladı. Emekli olmayı aklından bile geçirmeyen Chorley'nin idolü de çektiği doğa belgeselleriyle dünya çapında tanınan İngiliz doğa tarihçisi ve programcısı 94 yaşındaki Sir David Attenborough. Daha yeni sağlık kontrolünden geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Chorley şöyle devam etti: "Elimden geldiğince devam etmek istiyorum. David Attenborough gibi olmak istiyorum. Eşimi 8 yıl önce kaybettim, evde benden başka kimse yok. Dışarı çıkmak, insan görmek istiyorum. Çalışmayı seviyorum. Tüm gün koltuğa gömülüp oturmak istemiyorum. Çok sıkıcı. İşe gitmeyi dört gözle bekliyorum."

https://tr.sputniknews.com/20200924/attenboroughnun-dunyanin-basi-dertte-uyarisiyla-actigi-instagram-sayfasina-birkac-saate-1-milyon-1042907745.html

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ingiltere, sir david attenborough, brian chorley