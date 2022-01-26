Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/yaklasik-70-yildir-ayni-yerde-calisiyor-emekli-olmaya-da-niyeti-yok-evde-oturmak-istemiyorum-1053135430.html
Yaklaşık 70 yıldır aynı yerde çalışıyor, emekli olmaya da niyeti yok: 'Evde oturmak istemiyorum'
Yaklaşık 70 yıldır aynı yerde çalışıyor, emekli olmaya da niyeti yok: 'Evde oturmak istemiyorum'
1953'ten bu yana aynı işyerinde çalışan ve her gün işe gitmeye can attığını anlatan 83 yaşındaki İngiliz Chorley, kendine 94 yaşındaki İngiliz doğa tarihçisi... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T11:10+0300
2022-01-26T11:11+0300
ingiltere
sir david attenborough
brian chorley
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053136038_0:0:3291:1852_1920x0_80_0_0_b7cff9ce66266ba6ac14f5bc67ead408.jpg
İngiliz basını, aynı işyerinde yaklaşık 70 yılı dolduran ve bu süreçte hastalık mazeretiyle bir gün bile işe gitmemezlik yapmayan Brian Chorley'yi haberlere taşıdı. 'Ülkenin en adanmış çalışanı' olarak nitelenen 83 yaşındaki Chorley, 1953'te henüz 15 yaşındayken, savaş sonrası durum nedeniyle bir hayli fakir olan ailesine destek için Clarks ayakkabı fabrikasında işe girdi. Chorley, fabrika bir mağazaya dönüştürüldüğünde de müşteri hizmetlerinde görev yapmaya başladı. Emekli olmayı aklından bile geçirmeyen Chorley'nin idolü de çektiği doğa belgeselleriyle dünya çapında tanınan İngiliz doğa tarihçisi ve programcısı 94 yaşındaki Sir David Attenborough. Daha yeni sağlık kontrolünden geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Chorley şöyle devam etti: "Elimden geldiğince devam etmek istiyorum. David Attenborough gibi olmak istiyorum. Eşimi 8 yıl önce kaybettim, evde benden başka kimse yok. Dışarı çıkmak, insan görmek istiyorum. Çalışmayı seviyorum. Tüm gün koltuğa gömülüp oturmak istemiyorum. Çok sıkıcı. İşe gitmeyi dört gözle bekliyorum."
https://tr.sputniknews.com/20200924/attenboroughnun-dunyanin-basi-dertte-uyarisiyla-actigi-instagram-sayfasina-birkac-saate-1-milyon-1042907745.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053136038_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_56358a210834ace8ea86bc6da91ac836.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, sir david attenborough, brian chorley

Yaklaşık 70 yıldır aynı yerde çalışıyor, emekli olmaya da niyeti yok: 'Evde oturmak istemiyorum'

11:10 26.01.2022 (güncellendi: 11:11 26.01.2022)
© AP Photo / Alberto Pezzaliİngiltere- Yaşlı insanlar
İngiltere- Yaşlı insanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Abone ol
1953'ten bu yana aynı işyerinde çalışan ve her gün işe gitmeye can attığını anlatan 83 yaşındaki İngiliz Chorley, kendine 94 yaşındaki İngiliz doğa tarihçisi ve programcısı Sir Attenborough'u örnek alıyor.
İngiliz basını, aynı işyerinde yaklaşık 70 yılı dolduran ve bu süreçte hastalık mazeretiyle bir gün bile işe gitmemezlik yapmayan Brian Chorley'yi haberlere taşıdı.
'Ülkenin en adanmış çalışanı' olarak nitelenen 83 yaşındaki Chorley, 1953'te henüz 15 yaşındayken, savaş sonrası durum nedeniyle bir hayli fakir olan ailesine destek için Clarks ayakkabı fabrikasında işe girdi. Chorley, fabrika bir mağazaya dönüştürüldüğünde de müşteri hizmetlerinde görev yapmaya başladı.
Emekli olmayı aklından bile geçirmeyen Chorley'nin idolü de çektiği doğa belgeselleriyle dünya çapında tanınan İngiliz doğa tarihçisi ve programcısı 94 yaşındaki Sir David Attenborough. Daha yeni sağlık kontrolünden geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Chorley şöyle devam etti: "Elimden geldiğince devam etmek istiyorum. David Attenborough gibi olmak istiyorum. Eşimi 8 yıl önce kaybettim, evde benden başka kimse yok. Dışarı çıkmak, insan görmek istiyorum. Çalışmayı seviyorum. Tüm gün koltuğa gömülüp oturmak istemiyorum. Çok sıkıcı. İşe gitmeyi dört gözle bekliyorum."
Sir David Attenborough - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2020
DÜNYA
Attenborough'nun 'dünyanın başı dertte' uyarısıyla açtığı Instagram sayfasına birkaç saate 1 milyon takipçi
24 Eylül 2020, 17:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce