Bakan Çavuşoğlu: Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Bizim isteğimiz iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi. Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli. İki ülke arasındaki temaslarımız son bir yılda yoğun şekilde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Putin'le 11 kez telefonla bir kez yüz yüze görüştü" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin, " İki ülke arasındaki temaslarımız son bir yılda yoğun şekilde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Putin'le 11 kez telefonla bir kez yüz yüze görüştü" dedi. Çavuşoğlu, "Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların çözülmesi için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Bizim isteğimiz iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi. Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli. İki ülke arasındaki temaslarımız son bir yılda yoğun şekilde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Putin'le 11 kez telefonla bir kez yüz yüze görüştü" dedi.