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https://tr.sputniknews.com/20220127/bakan-yanik-kadin-konukevlerinde-5-yilda-365-bin-kadin-ve-cocuga-hizmet-verildi-1053172625.html
Bakan Yanık: Kadın konukevlerinde 5 yılda 365 bin kadın ve çocuğa hizmet verildi
Bakan Yanık: Kadın konukevlerinde 5 yılda 365 bin kadın ve çocuğa hizmet verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinde, son 5 yıl içinde çocuklar da dâhil toplam 365 bin 290 kişinin hizmet... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T03:01+0300
2022-01-27T03:01+0300
türkiye
çocuk
kadın
konukevi
kadına yönelik şiddet
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıklarına bağlı kadın konukevlerinde, son 5 yıl içinde 225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139 bin 360 çocuk olmak üzere 365 bin 290 kişinin hizmet aldığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kadına yönelik şiddet olaylarına karşı alınan tedbirleri sorduğu önergeyi yanıtlayan Bakan Derya Yanık, Bakanlığın bu yöndeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.15 pilot ilde elektronik kelepçe uygulamasıKadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hayata geçirilen elektronik kelepçe uygulamasının 15 ilde uygulandığını hatırlatan Yanık, 25 Ocak 2021’den itibaren ise teknik yöntemlerle takip işlemlerinin 81 ilde uygulanmaya başlandığını söyledi.Bakan Yanık, 2016 Ocak ayı ile 2021 Kasım ayları arasında Bakanlığa bağlı konukevlerinde 225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139 bin 360 çocuk olmak üzere toplam 365 bin 290 kişinin ağırlandığını ifade ederek şunları söyledi: “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), “Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre hizmetlerini sürdüren sosyal hizmet kuruluşlarıdır.”Bakan Yanık, kadın konukevi açılmasına ilişkin de şu bilgileri verdi: “Kadın konukevlerine gelen başvuru ve 5393 sayılı Belediye Kanunu mevzuatı gereğince, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol almaları ile barınma ihtiyacı bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla daha fazla kadın konukevi açmaları gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda daha fazla belediyenin kadın konukevi açmasına yönelik olarak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği çalışmaları geliştirilerek yürütülmekte, kadın konukevi açmak isteyen belediyelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.”Bakan Yanık’ın önergeye verdiği cevabı değerlendiren Gürer, özellikle kadına yönelik şiddet olaylarında yaşanan artışa dikkat çekti, çözümüne ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmaların irdelenip eksikliklerin mutlaka giderilmesi gerektiğini kaydetti. Gürer, “Şiddetin her türlüsüne karşı olmanın yanında kadına şiddet kabul edilemez ve toplumsal bilinçlenme ile karşı duruş bu bağlamda mutlaka sağlanmalıdır” diye konuştu.
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çocuk, kadın, konukevi, kadına yönelik şiddet, derya yanık

Bakan Yanık: Kadın konukevlerinde 5 yılda 365 bin kadın ve çocuğa hizmet verildi

03:01 27.01.2022
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinde, son 5 yıl içinde çocuklar da dâhil toplam 365 bin 290 kişinin hizmet aldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıklarına bağlı kadın konukevlerinde, son 5 yıl içinde 225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139 bin 360 çocuk olmak üzere 365 bin 290 kişinin hizmet aldığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kadına yönelik şiddet olaylarına karşı alınan tedbirleri sorduğu önergeyi yanıtlayan Bakan Derya Yanık, Bakanlığın bu yöndeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

15 pilot ilde elektronik kelepçe uygulaması

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hayata geçirilen elektronik kelepçe uygulamasının 15 ilde uygulandığını hatırlatan Yanık, 25 Ocak 2021’den itibaren ise teknik yöntemlerle takip işlemlerinin 81 ilde uygulanmaya başlandığını söyledi.
Bakan Yanık, 2016 Ocak ayı ile 2021 Kasım ayları arasında Bakanlığa bağlı konukevlerinde 225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139 bin 360 çocuk olmak üzere toplam 365 bin 290 kişinin ağırlandığını ifade ederek şunları söyledi:

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), “Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre hizmetlerini sürdüren sosyal hizmet kuruluşlarıdır.”

Bakan Yanık, kadın konukevi açılmasına ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Kadın konukevlerine gelen başvuru ve 5393 sayılı Belediye Kanunu mevzuatı gereğince, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol almaları ile barınma ihtiyacı bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla daha fazla kadın konukevi açmaları gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda daha fazla belediyenin kadın konukevi açmasına yönelik olarak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği çalışmaları geliştirilerek yürütülmekte, kadın konukevi açmak isteyen belediyelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.”

Bakan Yanık’ın önergeye verdiği cevabı değerlendiren Gürer, özellikle kadına yönelik şiddet olaylarında yaşanan artışa dikkat çekti, çözümüne ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmaların irdelenip eksikliklerin mutlaka giderilmesi gerektiğini kaydetti. Gürer, “Şiddetin her türlüsüne karşı olmanın yanında kadına şiddet kabul edilemez ve toplumsal bilinçlenme ile karşı duruş bu bağlamda mutlaka sağlanmalıdır” diye konuştu.
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