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https://tr.sputniknews.com/20220127/cipli-kimlik-kartlari-ile-meslekleri-bitme-durumuna-geldi-eski-kimliklerle-daha-cok-is-yapiyorduk-1053200069.html
Çipli kimlik kartları ile meslekleri bitme durumuna geldi: Eski kimliklerle daha çok iş yapıyorduk
Çipli kimlik kartları ile meslekleri bitme durumuna geldi: Eski kimliklerle daha çok iş yapıyorduk
Kaplanması yasak olan çipli yeni kimlik kartlarının kullanımının artması nedeniyle, eskiden günde 80-100 arasında kaplama yapan kimlik kaplamacıları artık... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T17:15+0300
2022-01-27T17:15+0300
yaşam
türkiye
çipli kimlikler
meslek
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Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün MERNİS uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdanında yer almaya başladı. 22 Ekim 2000 tarihinde her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına tek bir TC kimlik numarası verilerek uygulamaya alındı.TC numaralarının kimliklerde yer almasının ardından büyük olan kimlik kartlarını yerini daha küçük ve çipli yeni kimlik kartlarına bıraktı. Bu durum, meslek haline gelen kimlik kaplamacılarının işlerini bitirme noktasına getirdi. Eski büyük kimlik kartlarının yaygın kullanımda olduğu dönemde günde 80-100 arasında kaplama yapan kimlik kaplamacıları artık günde en fazla 5-6 farklı kimlik kaplayabiliyor.'Eskiden günde 80 kimlik kaplıyordum, şimdi ise 5-6'20 yıldır Samsun’da Bankalar Caddesi’nde kimlik ve ehliyet kaplayarak geçimini sağladığını ifade eden İsmail Sağlam, “Yeni kimlik kartları çıktıktan sonra işlerimiz iyi değil. Eski kimlikler yaygın kullanıldığında daha çok iş yapıyorduk. Yeni kimlikler kaplatılmıyor. O yüzden işlerimiz önceki senelere göre çok düştü. Bugün sadece 3 tane kimlik kapladım. Onlar da eski büyük kimlik kapları. Yeni kimlik kartları çıkmadan önce günde ortalama 80 kimlik kaplıyordum. Yeni kimliklerin hayatımıza girmesiyle günde 5-6 tane kimlik kaplıyorum” dedi.Kimlik kaplama ücretinin 5 TL olduğunu ama insanların artık kimlik kaplatmadığını dile getiren Sağlam, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220109/kimlige-e-imza-yukleme-islemleri-50-ilde-basliyor-1052554039.html
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türkiye, çipli kimlikler, meslek

Çipli kimlik kartları ile meslekleri bitme durumuna geldi: Eski kimliklerle daha çok iş yapıyorduk

17:15 27.01.2022
© İHAYeni çipli kimlik kartları bir meslek grubunun sonu oldu
Yeni çipli kimlik kartları bir meslek grubunun sonu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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Kaplanması yasak olan çipli yeni kimlik kartlarının kullanımının artması nedeniyle, eskiden günde 80-100 arasında kaplama yapan kimlik kaplamacıları artık günde en fazla 5-6 eski kimlik kaplayabiliyor.
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün MERNİS uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdanında yer almaya başladı. 22 Ekim 2000 tarihinde her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına tek bir TC kimlik numarası verilerek uygulamaya alındı.
TC numaralarının kimliklerde yer almasının ardından büyük olan kimlik kartlarını yerini daha küçük ve çipli yeni kimlik kartlarına bıraktı. Bu durum, meslek haline gelen kimlik kaplamacılarının işlerini bitirme noktasına getirdi. Eski büyük kimlik kartlarının yaygın kullanımda olduğu dönemde günde 80-100 arasında kaplama yapan kimlik kaplamacıları artık günde en fazla 5-6 farklı kimlik kaplayabiliyor.

'Eskiden günde 80 kimlik kaplıyordum, şimdi ise 5-6'

20 yıldır Samsun’da Bankalar Caddesi’nde kimlik ve ehliyet kaplayarak geçimini sağladığını ifade eden İsmail Sağlam, “Yeni kimlik kartları çıktıktan sonra işlerimiz iyi değil. Eski kimlikler yaygın kullanıldığında daha çok iş yapıyorduk. Yeni kimlikler kaplatılmıyor. O yüzden işlerimiz önceki senelere göre çok düştü. Bugün sadece 3 tane kimlik kapladım. Onlar da eski büyük kimlik kapları. Yeni kimlik kartları çıkmadan önce günde ortalama 80 kimlik kaplıyordum. Yeni kimliklerin hayatımıza girmesiyle günde 5-6 tane kimlik kaplıyorum” dedi.
Kimlik kaplama ücretinin 5 TL olduğunu ama insanların artık kimlik kaplatmadığını dile getiren Sağlam, şunları söyledi:
“Bir kimlik kaplama işlemini 5 TL’ye yapıyoruz. Eski kimlikler büyük ve daha dayanıksız olduğu için kolay yıpranıyordu. Vatandaşlar arka ceplerinde kimlik taşıdığı için de sürekli olarak bize gelip kimliklerini kaplatıyorlardı. Aynı durum ehliyetlerde de söz konusu. Eski ehliyetleri de kaplayabiliyorduk ama yeni ehliyetler de kaplanamıyor. Yeni kimlik ve ehliyetlere geçilmesi işlerimizi oldukça düşürdü.”
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