https://tr.sputniknews.com/20220127/cumhurbaskani-erdogan-3-subatta-ukraynaya-gidiyor-1053200199.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T17:17+0300

2022-01-27T17:17+0300

2022-01-27T17:19+0300

politika

ukrayna

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya dost bir ülke olarak ve aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek" diyerek, Erdoğan'ın Ukrayna'ya ziyarette bulunacağı mesajını paylaşmıştı.

ukrayna

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ukrayna, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy