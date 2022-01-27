https://tr.sputniknews.com/20220127/cumhurbaskani-erdogan-dogru-turkce-kullanimi-odul-toreninde-konusuyor-1053207466.html

Erdoğan: Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir

Erdoğan: Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir

Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T20:34+0300

2022-01-27T20:34+0300

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recep tayyip erdoğan

ödül

ödül töreni

türkçe

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:"Geçtiğimiz seneyi Yunus Emre ve Türk Dili yılı olarak ilan etmiştik. Bu kapsamda medyada Türkçe'nin doğru kullanımı teşvik etmek için sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada bizi bir araya getiren sözlerinden başka silahı olmayan, asıları aşıp gelen Yunus Emre'nin kahramanlığıdır. Terör sadece insanların canına kast etmek ile olmaz. Milletin dilini edebiyatını bozmak da bir çeşit terördür. Türkiye maalesef her iki teröre de maruz kalmıştır. Dilini yaşatamayan bir milletin benliğini kaybederek yok olması kaçınılmazdır. Bunun için hep önce dil diliyoruz. Türkçe'yi yaşatmadan geleceğe güvenli bakamayız. Medya dilimizin korunmasının da ana mecrasıdır. Medyada doğru Türkçe kullanımı ile hassasiyeti çok yerinde görüyor ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.Hiç şüphesiz kendi dilimiz, Türkçemiz bir başka güzeldir. Çünkü Türkçe bizim anadilimizdir, ata mirasımızdır, istikbal güvencemizdir. Türkçe’nin her bir kelimesi, bizim için paha biçilmez bir mücevher gibidir.Türkçe kıyıda köşede kalmış bir dil de değildir. Geniş bir coğrafyada en çok kullanılan dil Türkçedir. Ebedi vatanımız Anadolu'da milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan Yunus Emre, Türkçemizin bayrak isimlerinden biri olmuştur. Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini dünyanın dört bir yanına taşıyan herkese özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.

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recep tayyip erdoğan, ödül, ödül töreni, türkçe