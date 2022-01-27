https://tr.sputniknews.com/20220127/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-modern-silahlara-ihtiyacimiz-var-1053181106.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Modern silahlara ihtiyacımız var

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Modern silahlara ihtiyacımız var

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass’ın modern silahlara ihtiyacı olduğunu... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T11:44+0300

2022-01-27T11:44+0300

2022-01-27T11:44+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

denis puşilin

lugansk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

silah

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk milisleri idaresi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103509/92/1035099200_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_cef2296c11cff8fdba2a6abf9d160159.jpg

Puşilin, YouTube’daki bir programda Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak’ın ‘Kiev rejimini durdurmak için’ DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) belirli türlerde silah sevkiyatı yapılması gerektiği ifadeleriyle ilgili konuştu.Sunucunun sevkiyatla ilgili bir karar alınması durumunda Rusya’nın Kalaşnikov, PPŞ ve DP tüfeklerini değil, Türkiye’nin ürettiği Bayraktar İHA’ları ile de mücadeleye yönelik silahlar da dahil olmak üzere yeni silahlar göndereceği değerlendirmesinin ardından Puşilin, “Doğal olarak askerlerimle konuşacak vaktim oldu, ancak sözü edilen silahlar hakkında da konuşmamız gerektiği görüşündeyiz. Öncelikle de Bayraktar İHA’larına karşı koymamız gerek, zira hala zayıf noktalar mevcut” dedi.Batı ülkelerinin, özellikle de İngiltere’nin Kiev’e eski silahlar gönderdiğini, ancak bu silahların hala hem sivil altyapılara hem de halka zarar verebilme kabiliyeti olduğunu belirten Puşilin, “Evet, şimdi bu konuda görüşmeler yürütülecek” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin 'Ukrayna’yı ölümcül silah pompalamasını', bundan dolayı DHC ve LHC'ye yönelik saldırıların artmasını ve sivillerin ölmesini büyük tedirginlikle izlediklerini söyleyen Turçak, DHC ve LHC'nin savunma yeteneğini artırmak ve askeri saldırganlığı önlemek için buralara silah yardımı yapılması gerektiğini belirtmişti.Ukrayna yönetimi Nisan 2014’te DHC ve LHC’ye karşı askeri operasyon başlatmıştı. BM’ye göre, kriz sırasında yaklaşık 13 bin kişi öldü. Krizin çözümü ile ilgili temas grubu kapsamında görüşmeler yürütülüyor, ancak ateşkes üzerinde anlaşılmasından sonra da çatışmalar sürüyor.Moskova birçok kez Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirmediğini belirtmişti. Rusya ayrıca NATO ülkelerinin Rusya sınırları yakınlarına askeri teçhizat sevkiyatı ve Donbass’taki Batılı eğitmenlerin sayılarının artmasıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.Batı ülkeleri Ukrayna’ya askeri desteğini sürdürüyor, silah sevkiyatları gerçekleştiriyor. Bu silahlar ülkenin güneydoğusunda kullanılıyor.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass’taki kriz bölgesinde Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını kullanmalarının savunma amaçlı olduğunu iddia etmişti.

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, denis puşilin, lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, silah, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk milisleri idaresi