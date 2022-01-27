https://tr.sputniknews.com/20220127/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-modern-silahlara-ihtiyacimiz-var-1053181106.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Modern silahlara ihtiyacımız var
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Modern silahlara ihtiyacımız var
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass’ın modern silahlara ihtiyacı olduğunu... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T11:44+0300
2022-01-27T11:44+0300
2022-01-27T11:44+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
denis puşilin
lugansk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
silah
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk halk milisleri idaresi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103509/92/1035099200_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_cef2296c11cff8fdba2a6abf9d160159.jpg
Puşilin, YouTube’daki bir programda Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak’ın ‘Kiev rejimini durdurmak için’ DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) belirli türlerde silah sevkiyatı yapılması gerektiği ifadeleriyle ilgili konuştu.Sunucunun sevkiyatla ilgili bir karar alınması durumunda Rusya’nın Kalaşnikov, PPŞ ve DP tüfeklerini değil, Türkiye’nin ürettiği Bayraktar İHA’ları ile de mücadeleye yönelik silahlar da dahil olmak üzere yeni silahlar göndereceği değerlendirmesinin ardından Puşilin, “Doğal olarak askerlerimle konuşacak vaktim oldu, ancak sözü edilen silahlar hakkında da konuşmamız gerektiği görüşündeyiz. Öncelikle de Bayraktar İHA’larına karşı koymamız gerek, zira hala zayıf noktalar mevcut” dedi.Batı ülkelerinin, özellikle de İngiltere’nin Kiev’e eski silahlar gönderdiğini, ancak bu silahların hala hem sivil altyapılara hem de halka zarar verebilme kabiliyeti olduğunu belirten Puşilin, “Evet, şimdi bu konuda görüşmeler yürütülecek” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin 'Ukrayna’yı ölümcül silah pompalamasını', bundan dolayı DHC ve LHC'ye yönelik saldırıların artmasını ve sivillerin ölmesini büyük tedirginlikle izlediklerini söyleyen Turçak, DHC ve LHC'nin savunma yeteneğini artırmak ve askeri saldırganlığı önlemek için buralara silah yardımı yapılması gerektiğini belirtmişti.Ukrayna yönetimi Nisan 2014’te DHC ve LHC’ye karşı askeri operasyon başlatmıştı. BM’ye göre, kriz sırasında yaklaşık 13 bin kişi öldü. Krizin çözümü ile ilgili temas grubu kapsamında görüşmeler yürütülüyor, ancak ateşkes üzerinde anlaşılmasından sonra da çatışmalar sürüyor.Moskova birçok kez Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirmediğini belirtmişti. Rusya ayrıca NATO ülkelerinin Rusya sınırları yakınlarına askeri teçhizat sevkiyatı ve Donbass’taki Batılı eğitmenlerin sayılarının artmasıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.Batı ülkeleri Ukrayna’ya askeri desteğini sürdürüyor, silah sevkiyatları gerçekleştiriyor. Bu silahlar ülkenin güneydoğusunda kullanılıyor.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass’taki kriz bölgesinde Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını kullanmalarının savunma amaçlı olduğunu iddia etmişti.
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103509/92/1035099200_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_b75a4d115ce13d85f9e88f5990ef27a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, denis puşilin, lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, silah, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk milisleri idaresi
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Modern silahlara ihtiyacımız var
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass’ın modern silahlara ihtiyacı olduğunu belirtti ve bunlar arasında insansız hava araçlarıyla mücadele etmeye yarayacak silahları saydı.
Puşilin, YouTube’daki bir programda Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak’ın ‘Kiev rejimini durdurmak için’ DHC ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) belirli türlerde silah sevkiyatı yapılması gerektiği ifadeleriyle ilgili konuştu.
Sunucunun sevkiyatla ilgili bir karar alınması durumunda Rusya’nın Kalaşnikov, PPŞ ve DP tüfeklerini değil, Türkiye’nin ürettiği Bayraktar İHA’ları ile de mücadeleye yönelik silahlar da dahil olmak üzere yeni silahlar göndereceği değerlendirmesinin ardından Puşilin, “Doğal olarak askerlerimle konuşacak vaktim oldu, ancak sözü edilen silahlar hakkında da konuşmamız gerektiği görüşündeyiz. Öncelikle de Bayraktar İHA’larına karşı koymamız gerek, zira hala zayıf noktalar mevcut” dedi.
Batı ülkelerinin, özellikle de İngiltere’nin Kiev’e eski silahlar gönderdiğini, ancak bu silahların hala hem sivil altyapılara hem de halka zarar verebilme kabiliyeti olduğunu belirten Puşilin, “Evet, şimdi bu konuda görüşmeler yürütülecek” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerinin 'Ukrayna’yı ölümcül silah pompalamasını', bundan dolayı DHC ve LHC'ye yönelik saldırıların artmasını ve sivillerin ölmesini büyük tedirginlikle izlediklerini söyleyen Turçak, DHC ve LHC'nin savunma yeteneğini artırmak ve askeri saldırganlığı önlemek için buralara silah yardımı yapılması gerektiğini belirtmişti.
Ukrayna yönetimi Nisan 2014’te DHC ve LHC’ye karşı askeri operasyon başlatmıştı. BM’ye göre, kriz sırasında yaklaşık 13 bin kişi öldü. Krizin çözümü ile ilgili temas grubu kapsamında görüşmeler yürütülüyor, ancak ateşkes üzerinde anlaşılmasından sonra da çatışmalar sürüyor.
Moskova birçok kez Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirmediğini belirtmişti. Rusya ayrıca NATO ülkelerinin Rusya sınırları yakınlarına askeri teçhizat sevkiyatı ve Donbass’taki Batılı eğitmenlerin sayılarının artmasıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.
Batı ülkeleri Ukrayna’ya askeri desteğini sürdürüyor, silah sevkiyatları gerçekleştiriyor. Bu silahlar ülkenin güneydoğusunda kullanılıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass’taki kriz bölgesinde Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını kullanmalarının savunma amaçlı olduğunu iddia etmişti.