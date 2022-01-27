https://tr.sputniknews.com/20220127/erdogan-baskanliginda-toplaniyor-mgknin-gundemi-dis-guvenlik-1053174086.html

Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik

Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak yılın ilk Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşecek. Gündemde dış güvenlik var. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T06:16+0300

2022-01-27T06:16+0300

2022-01-27T06:16+0300

politika

ermenistan

recep tayyip erdoğan

israil

mgk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak. Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak.

ermenistan

israil

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ermenistan, recep tayyip erdoğan, israil, mgk