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Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak yılın ilk Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşecek. Gündemde dış güvenlik var. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T06:16+0300
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politika
ermenistan
recep tayyip erdoğan
israil
mgk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak. Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak.
ermenistan
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ermenistan, recep tayyip erdoğan, israil, mgk

Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik

06:16 27.01.2022
© AAMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak yılın ilk Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşecek. Gündemde dış güvenlik var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.
Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak.
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