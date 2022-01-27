https://tr.sputniknews.com/20220127/japonyanin-mucizevi-atistirmaligi-umaibo-enflasyona-yenildi-43-yil-sonra-ilk-kez-zamlandi-1053191530.html

Japonya'nın 'mucizevi' atıştırmalığı Umaibo enflasyona yenildi: 43 yıl sonra ilk kez zamlandı

Japonya'nın 'mucizevi' atıştırmalığı Umaibo enflasyona yenildi: 43 yıl sonra ilk kez zamlandı

Japonya'nın en popüler atıştırmalıklarından Umaibo'nun fiyatı da küresel enflasyon artışından muaf kalamadı. Umaibo'ya 43 sene sonra ilk kez zam yapıldı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T14:36+0300

2022-01-27T14:36+0300

2022-01-27T14:41+0300

japonya

ekonomi

enflasyon

yiyecek

zam

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Enflasyona en dirençli ülkelerden biri olan ve üreticilerin artan maliyeti geleneksel olarak fiyatlara yansıtmaktan kaçındığı Japonya, ülkenin en popüler atıştırmalıklarından biri olan 'mucizevi' çubuk Umaibo'ya zam yapılmasını konuşuyor.Farklı aromalarıyla yılda 700 milyondan fazla satılan mısır çubuğu Umaibo'ya, piyasaya sürüldüğü 1979'dan beri ilk kez zam yapıldı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Tokyo merkezli üretici firma Yaokin, ismi 'lezzetli çubuk' anlamına gelen Umaibo'nun fiyatının 10 yenden 12 yene çıkarılacağını açıkladı.15 farklı aroması varMısırdan üretilen ve peynirli, kremalı mısır çorbası, kılıç balığı yumurtası gibi 15 farklı aromayla üretilen silindir şeklindeki Umaibo, Japonya'nın yıllardır en popüler atıştırmalıklarından biri. Yılda 700 milyon adetten fazla satılan bu çıtır çubukların, ülkede birçoklarının çocukluk anılarında büyük yer kapladığı belirtiliyor.'Bir dönemin sonu'Zam kararı pandemi sonrası dünya çapında artan enflasyondan Japonya'nın da muaf olmadığını gösterirken, tüketiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Reuters ajansı, Umaibo hayranlarının zam kararını 'bir dönemin' sonu olarak gördüğü yorumunu yaptı.'2 yenlik artış büyük mesele'59 yaşındaki Noriko Eda, "Umaibo o kadar uzun zamandır aynı fiyattaydı ki, 2 yenlik bir artış büyük bir mesele. Şaşırdım" dedi. 51 yaşındaki Naomi Hosaka, "Etkinin çocukların alabileceği ucuz atıştırmalıklara bile yansıması biraz üzücü" diye konuştu.Tokyo'da bir dükkanın atıştırmalık satın alma bölümünün sorumlusu Takeşi Nemoto, diğer üreticilerin de fiyat artışına gitmek zorunda kalacağını söyleyerek, "Yapabileceğimiz bir şey yok" dedi. 2010 yılında Umaibo'nun 'mucizevi fiyatı' hakkında bir şarkı yazmış olan rock müzisyeni Atsuşi Osawa da "Fiyat, şarkının sözlerinden uzaklaşmaya başladı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210127/japonya-merkez-bankasi-baskani-kuroda-1043667541.html

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