İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta başında uygulanmaya başlanan motorsiklet, elektrikli scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabahtan itibaren kaldırılacağını açıkladı.Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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motokurye, ali yerlikaya, scooter, motorsiklet
Yerlikaya: Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek
İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uygulanan Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabah saat 08.00 itibariyle sona ereceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta başında uygulanmaya başlanan motorsiklet, elektrikli scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabahtan itibaren kaldırılacağını açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular;
Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren
✅Motosiklet ✅Elektrikli scooter ve ✅Motokuryelerin🛴🛵