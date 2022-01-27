https://tr.sputniknews.com/20220127/yerlikaya-motorsiklet-scooter-ve-motokuryelik-yasagi-yarin-saat-0800den-itibaren-sona-erecek-1053200569.html

Yerlikaya: Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek

Yerlikaya: Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uygulanan Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabah saat 08.00 itibariyle... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T17:38+0300

2022-01-27T17:38+0300

2022-01-27T17:48+0300

motokurye

ali yerlikaya

scooter

motorsiklet

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta başında uygulanmaya başlanan motorsiklet, elektrikli scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabahtan itibaren kaldırılacağını açıkladı.Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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2022

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motokurye, ali yerlikaya, scooter, motorsiklet