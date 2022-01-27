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https://tr.sputniknews.com/20220127/yerlikaya-motorsiklet-scooter-ve-motokuryelik-yasagi-yarin-saat-0800den-itibaren-sona-erecek-1053200569.html
Yerlikaya: Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek
Yerlikaya: Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek
İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uygulanan Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabah saat 08.00 itibariyle... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T17:38+0300
2022-01-27T17:48+0300
motokurye
ali yerlikaya
scooter
motorsiklet
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta başında uygulanmaya başlanan motorsiklet, elektrikli scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabahtan itibaren kaldırılacağını açıkladı.Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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motokurye, ali yerlikaya, scooter, motorsiklet

Yerlikaya: Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek

17:38 27.01.2022 (güncellendi: 17:48 27.01.2022)
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İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uygulanan Motorsiklet, scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabah saat 08.00 itibariyle sona ereceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta başında uygulanmaya başlanan motorsiklet, elektrikli scooter ve motokuryelik yasağının yarın sabahtan itibaren kaldırılacağını açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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