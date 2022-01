https://tr.sputniknews.com/20220127/yogun-stres-sigile-sebep-oluyor-1053203446.html

'Yoğun stres siğile sebep oluyor'

Human Papilloma Virüs (HPV) diye bilinen virüs grubunun yaptığı bir hastalık olan siğil, virüsün derinin üst tabakasına yerleşerek kalınlaşmasına neden oluyor. Sonrasında üreyerek çevre dokulara yayılan siğiller, derinin üst tabakasına yerleştiğinden genellikle deri renginde olsa da koyu renkli olanlarına da rastlanıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan, siğiller hakkında merak edilenleri anlattı.Deriyle aynı hizada olabildikleri gibi, deriden kabarık şekilde de görülebilen siğillerin her kişiye bulaşmadığını belirten Okan, “Yayılabilmesi için deri bütünlüğünün bozulması, bağışıklık sisteminin zayıflığı, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı önemli etmenlerdir. Alınan virüsün yayılmasında bağışıklık sistemi etkilidir. Yoğun stres, sıkı diyet, düzensiz beslenme, aşırı çalışma ve yorgunluk bağışıklık sistemini etkileyerek siğillerin yayılmasında kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Deride bulunan yaralar, çizikler ve tırnak yeme alışkanlığı, deri bütünlüğünü bozarak, virüsün içeriye girmesini kolaylaştırır” dedi.‘Cinsel yolla en çok bulaşan hastalık olan genital siğilde, partner tedavisi şart’Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en sık görülenin siğiller olduğunu vurgulayan Okan, “Direkt kişiden kişiye temas yoluyla bulaşır. Nadiren dolaylı yollarla da geçebilir. Havuz, sauna, jakuzi, duş ve spor salonları siğillerin dolaylı bulaşma yerleridir. Açık kıyafet giyilmesi, çıplak ayak yere basılması, açık ayakkabı ve terlik kullanımı, sık havuza girme, tatilde kalınan yerlerin hijyenik olmaması gibi nedenler; siğillerin daha çok yaz mevsiminde bulaşmasının sebebidir. Genital siğiller genellikle cinsel temasla bulaşır. Bulaştıktan sonra hemen belirti vermeyebilir. Kuluçka dönemi aylarca sürebilir. Yakın temas sonrası bireyler birbirine bulaştırır. Farklı şekillerde, farklı renklerde görülür. Sıkı takip gerektirir. Partner tedavisi şarttır” açıklamasında bulundu.Siğil en çok nerelerde görülür?Okan, siğillerin eller, ayaklar ve yüz bölgesinde sık görülmekle birlikte vücudun her yerine yerleşebileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:‘Seyrini tahmin etmek mümkün değil’Dermatoloji Uzmanı Okan, “Siğillerin nasıl seyir göstereceğini tahmin etmek mümkün değildir. Bazen yıllarca sabit kalabileceği gibi, bazen çok kısa sürede artış gösterebilir ve tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi edilmediği zaman virüs yayılır, bu da tedaviyi güçleştirir” diyerek geç kalınmaması için uyarılarda bulundu.Siğil için hangi tedavi yöntemleri kullanılıyor?Siğillerin çeşitli şekilde tedavi edilebileceğini söyleyen Okan, “Seçilecek tedavi yöntemi hastanın yaşına, siğilin yerleştiği bölgeye ve hastanın kozmetik beklentilerine göre değişir. Siğillerin tedavisi zordur ve zaman alıcıdır. Tedavi yöntemlerinden hiçbirinin de yüzde yüz garantisi yoktur. Harici uygulanan ilaçlar, kriyoterapi, elektrokoterizasyon ve lazer yöntemi ile siğiller tedavi edilir. Bazı durumlarda siğiller tedavisiz kendiliğinden geçebilir. Özellikle çocuk hastalarda, tedavinin zor olduğu durumlarda, yayılma görülmüyorsa belirli süre tedavisiz beklenebilir. Harici uygulanan ilaçlar; ya deriyi eriterek ya da bağışıklık sistemi üzerine etki ederek siğilin ölmesini sağlar. Deriyi incelten ilaç kullanıldığında; sağlıklı derinin ilaçtan korunması, her uygulama öncesinde lezyonun enfekte olmamasına dikkat edilmesi ve ölü derinin aralıklı olarak uzaklaştırılması önemlidir. Bağışıklık sistemi üzerine etkili ilaçlar, bağışıklığı güçlendirerek siğilin tedavisine yardımcı olur” dedi.‘Lazerle tedavi diğer yöntemlere göre daha pahalı’Dermatoloji uzmanı, diğer üç tedaviden de bahsederek şu ifadeleri kullandı:Siğillerin tekrarlamaması için neler yapılmalı?Siğillerin tekrar çıkıp çıkmayacağı ve nerede tekrarlayacağının önceden bilinemeyeceğini aktaran Okan, “En sık tekrarlama riski ilk 6 aylık sürededir. Bu sürede hastaların takip edilmeleri önemlidir. Tedavi, sadece görünen siğilleri ortadan kaldırmaktadır. Fakat hücrelerin içine yerleşen, görünmeyen virüsler de bulunmaktadır. Genelde tekrarlama cilt altında görünmeyen siğillerden dolayı olur. Tedavi sonrası kişinin yaşam tarzına dikkat etmesi, hastalığın tekrarlamasını geciktirmede önemlidir” dedi.‘Siğili olan kişi ağda, manikür, pedikür yaptırmamalı’Siğillerin bulaşmaması için bazı önlemler almak gerektiğini belirten Okan, bu önlemleri sıraladı:

