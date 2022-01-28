https://tr.sputniknews.com/20220128/70-yildan-fazla-ehliyetsiz-araba-kullandi-84-yasinda-polis-cevirmesinde-tespit-edildi-1053238762.html

70 yıldan fazla ehliyetsiz araba kullandı, 84 yaşında polis çevirmesinde tespit edildi

70 yıldan fazla ehliyetsiz araba kullandı, 84 yaşında polis çevirmesinde tespit edildi

İngiltere'deki 84 yaşındaki sürücü bir süpermarket yakınında durduruldu. Polis memurları adamın 70 yıl ehliyetsiz araç kullandığını öğrenince şok oldu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T14:58+0300

2022-01-28T14:58+0300

2022-01-28T15:01+0300

ehliyet

dünya

ingiltere

suç

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Nottingham bölgesindeki Bulwell'de çarşamba akşamı devriyedeki polisler, bir mağazanın yanında bir otomobil sürücüsünü durdurdu.Ehliyet ve sigortasını istedi, ancak adamın 70 yıldır hiç ehliyeti ve sigortası olmadığını öğrenince şaşkınlığa uğradı.Şoför, rutin kontrol yapan polislere 12 yaşından beri ehliyetsiz ve ruhsatsız araç kullandığını itiraf etti.Polis tarafından yapılan Facebook paylaşımında kimliği açıklanmayan şoförün 1938 doğumlu olduğu belirtildi.Ekip "Şükürler olsun ki daha önce hiç kaza geçirmedi, kimseyi yaralamadı ve sigortasızken onlara vurarak kimseyi maddi olarak kaybetmedi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/72-yasindaki-aday-ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegiyle-yakalandi-1052390817.html

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ehliyet, ingiltere, suç