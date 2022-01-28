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https://tr.sputniknews.com/20220128/70-yildan-fazla-ehliyetsiz-araba-kullandi-84-yasinda-polis-cevirmesinde-tespit-edildi-1053238762.html
70 yıldan fazla ehliyetsiz araba kullandı, 84 yaşında polis çevirmesinde tespit edildi
70 yıldan fazla ehliyetsiz araba kullandı, 84 yaşında polis çevirmesinde tespit edildi
İngiltere'deki 84 yaşındaki sürücü bir süpermarket yakınında durduruldu. Polis memurları adamın 70 yıl ehliyetsiz araç kullandığını öğrenince şok oldu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T14:58+0300
2022-01-28T14:58+0300
2022-01-28T15:01+0300
ehliyet
dünya
ingiltere
suç
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Nottingham bölgesindeki Bulwell'de çarşamba akşamı devriyedeki polisler, bir mağazanın yanında bir otomobil sürücüsünü durdurdu.Ehliyet ve sigortasını istedi, ancak adamın 70 yıldır hiç ehliyeti ve sigortası olmadığını öğrenince şaşkınlığa uğradı.Şoför, rutin kontrol yapan polislere 12 yaşından beri ehliyetsiz ve ruhsatsız araç kullandığını itiraf etti.Polis tarafından yapılan Facebook paylaşımında kimliği açıklanmayan şoförün 1938 doğumlu olduğu belirtildi.Ekip "Şükürler olsun ki daha önce hiç kaza geçirmedi, kimseyi yaralamadı ve sigortasızken onlara vurarak kimseyi maddi olarak kaybetmedi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/72-yasindaki-aday-ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegiyle-yakalandi-1052390817.html
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ehliyet, ingiltere, suç
70 yıldan fazla ehliyetsiz araba kullandı, 84 yaşında polis çevirmesinde tespit edildi 14:58 28.01.2022 (güncellendi: 15:01 28.01.2022)
İngiltere'deki 84 yaşındaki sürücü bir süpermarket yakınında durduruldu. Polis memurları adamın 70 yıl ehliyetsiz araç kullandığını öğrenince şok oldu.
Nottingham bölgesindeki Bulwell'de çarşamba akşamı devriyedeki polisler, bir mağazanın yanında bir
otomobil sürücüsünü durdurdu. Ehliyet ve sigortasını istedi, ancak adamın 70 yıldır hiç ehliyeti ve sigortası olmadığını öğrenince şaşkınlığa uğradı.
Şoför, rutin kontrol yapan polislere 12 yaşından beri
ehliyetsiz ve ruhsatsız araç kullandığını itiraf etti.
Polis tarafından yapılan
Facebook paylaşımında kimliği açıklanmayan şoförün 1938 doğumlu olduğu belirtildi.
Ekip
"Şükürler olsun ki daha önce hiç kaza geçirmedi, kimseyi yaralamadı ve sigortasızken onlara vurarak kimseyi maddi olarak kaybetmedi" dedi.