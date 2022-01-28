https://tr.sputniknews.com/20220128/avrupa-imar-ve-kalkinma-bankasindan-turkiyeye-2021de-2-milyar-euroluk-rekor-yatirim-1053218735.html

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euro'luk rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euro'luk rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki yatırımının 2021'de 2 milyar euro ile rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T02:41+0300

2022-01-28T02:41+0300

2022-01-28T02:42+0300

ekonomi

türkiye

avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)

yatırım

finansman

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EBRD’den yapılan açıklamada, bankanın finansmanın yüzde 85'inden fazlasının özel sektöre, yüzde 55'inin ise sürdürülebilirliği destekleyen projelere ayrıldığı aktarıldı.Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardından özel sektörün toparlanmasını ve 'yeşil' ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euro'luk rekor yatırım yapıldığı kaydedildi.Bankanın açıklamasında, kendi finansmanının yanı sıra EBRD'nin geçen yıl başka kaynaklardan 572 milyon euro'luk, neredeyse rekor seviyede, kredi imkanı sunduğu ifade edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın zor zamanlarda ekonomik kalkınma kazanımlarını korumaya ve Türkiye'nin salgından çevreci ve kapsayıcı ekonomik toparlanması için fırsatlar yaratmaya odaklandıklarını ifade etti.Tuerkner, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının daha çevreci yatırımların önünü açacağını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/avrupa-birligi-yesil-projelere-kamu-destegini-artiracak-1051996044.html

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türkiye, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), yatırım, finansman