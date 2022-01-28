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https://tr.sputniknews.com/20220128/avrupa-imar-ve-kalkinma-bankasindan-turkiyeye-2021de-2-milyar-euroluk-rekor-yatirim-1053218735.html
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euro'luk rekor yatırım
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euro'luk rekor yatırım
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki yatırımının 2021'de 2 milyar euro ile rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T02:41+0300
2022-01-28T02:42+0300
ekonomi
türkiye
avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)
yatırım
finansman
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EBRD’den yapılan açıklamada, bankanın finansmanın yüzde 85'inden fazlasının özel sektöre, yüzde 55'inin ise sürdürülebilirliği destekleyen projelere ayrıldığı aktarıldı.Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardından özel sektörün toparlanmasını ve 'yeşil' ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euro'luk rekor yatırım yapıldığı kaydedildi.Bankanın açıklamasında, kendi finansmanının yanı sıra EBRD'nin geçen yıl başka kaynaklardan 572 milyon euro'luk, neredeyse rekor seviyede, kredi imkanı sunduğu ifade edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın zor zamanlarda ekonomik kalkınma kazanımlarını korumaya ve Türkiye'nin salgından çevreci ve kapsayıcı ekonomik toparlanması için fırsatlar yaratmaya odaklandıklarını ifade etti.Tuerkner, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının daha çevreci yatırımların önünü açacağını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/avrupa-birligi-yesil-projelere-kamu-destegini-artiracak-1051996044.html
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türkiye, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), yatırım, finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euro'luk rekor yatırım

02:41 28.01.2022 (güncellendi: 02:42 28.01.2022)
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki yatırımının 2021'de 2 milyar euro ile rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.
EBRD’den yapılan açıklamada, bankanın finansmanın yüzde 85'inden fazlasının özel sektöre, yüzde 55'inin ise sürdürülebilirliği destekleyen projelere ayrıldığı aktarıldı.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardından özel sektörün toparlanmasını ve 'yeşil' ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euro'luk rekor yatırım yapıldığı kaydedildi.
Bankanın açıklamasında, kendi finansmanının yanı sıra EBRD'nin geçen yıl başka kaynaklardan 572 milyon euro'luk, neredeyse rekor seviyede, kredi imkanı sunduğu ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın zor zamanlarda ekonomik kalkınma kazanımlarını korumaya ve Türkiye'nin salgından çevreci ve kapsayıcı ekonomik toparlanması için fırsatlar yaratmaya odaklandıklarını ifade etti.
Tuerkner, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının daha çevreci yatırımların önünü açacağını sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
DÜNYA
Avrupa Birliği, 'yeşil projelere' kamu desteğini artıracak
22 Aralık 2021, 02:44
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