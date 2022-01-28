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Dışişleri Bakanlığı: Tacikistan-Kırgızistan sınırında ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Tacikistan-Kırgızistan sınırında ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "Dün akşam Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kırgızistan
tacikistan
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Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan-Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Dün akşam (27 Ocak) Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz.Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz.Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."Ne olmuştu?Dün akşam saatlerinde, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma yaşanmış, 3 Tacik askerinin yaralandığı belirtilmişti. Taraflar daha sonra ateşkeste uzlaştığı duyurulmuştu.
türkiye
kırgızistan
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kırgızistan, tacikistan

Dışişleri Bakanlığı: Tacikistan-Kırgızistan sınırında ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz

18:54 28.01.2022
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, "Dün akşam Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan-Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam (27 Ocak) Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz.
Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz.
Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Ne olmuştu?

Dün akşam saatlerinde, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma yaşanmış, 3 Tacik askerinin yaralandığı belirtilmişti. Taraflar daha sonra ateşkeste uzlaştığı duyurulmuştu.
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