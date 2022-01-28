https://tr.sputniknews.com/20220128/evi-terk-eden-kadin-nafaka-odeyecek-1053255362.html

Evi terk eden kadın nafaka ödeyecek

Evi terk eden kadın nafaka ödeyecek

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki kadın, 50 yıl evli kaldığı ve ayrı yaşamaya karar verdiği 78 yaşındaki eşine tedbir nafakası ödeyecek. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T23:40+0300

2022-01-28T23:40+0300

2022-01-28T23:40+0300

türkiye

diyarbakır

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mahkeme

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eş

çermik

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Diyarbakır'ın Çermik'te 50 yıllık evli 6 çocuk annesi emekli Z.A, anlaşamadığı çiftçi kocası 78 yaşındaki C.A'dan ayrı yaşamaya karar vererek, çocuklarının yanına yerleşti.Maddi geliri olmadığı için mağdur olduğunu iddia eden C.A, "yoksulluk nafakası" almak için karısına dava açtı.'Eşim emekli aylığı aldığı için keyifli bir yaşam sürmekte'C.A, dava dilekçesinde, şunları kaydetti:Talebi değerlendiren mahkeme kararında, "Tarafların sosyal ve ekonomik araştırılması yapıldığında davalı Z.A'nın düzenli bir aylığa sahip olduğu, davacı C.A'nın ise sosyo-ekonomik durumunun zayıf olduğu, hayat şartları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, davanın kısmen kabulüyle davacıya 300 lira tedbir nafakası verilmesine hüküm kurulmuştur" ifadelerine yer verdi.Davalının istinaf talebi reddedildiDavalı kadın Z.A, yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulundu.İtirazı değerlendiren 2. Hukuk Dairesi, miktarı kesin olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak, itirazın reddini kararlaştırdı.'Medeni Kanun ise cinsiyet eşitliği üzerine kurulmuştur'Kararı değerlendiren avukat Gülben Elhakan, Medeni Kanun'da yoksulluk, tedbir ve iştirak nafakası düzenlenmesinin olduğunu söyledi.Elhakan, "Tedbir nafakası boşanma davalarında ekonomik olarak kendisini idame edemeyen tarafın karşı taraftan talep ettiği ve yargılama süresince hükmedilen bir nafaka türüdür. Dava boşanmayla sonuçlanırsa tedbir, yoksulluk nafakasına dönüşür. Fiilen ayrı yaşayan taraflarda da tedbir nafakası alınabilmektedir" dedi.Medeni Kanun'da evlilik birliği devam ederken, eşlerin birbirine destek verme hükümlülüğünü düzenlediğine dikkati çeken Elhakan, şunları kaydetti:

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