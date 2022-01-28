Hakkari Valiliği’nden Red Bull yetkilisinin kent hakkındaki ifadelerine tepki

"İl ve ilçe merkezlerinde vatandaşlarımızın sosyal yaşantısını ve turizmi geliştiren birçok sosyal tesis vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Kış turizminin parlayan yıldızı olan Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi genişletilen pistleri, telesiyej sistemi ve yeni yapılan konaklama tesisi ile sadece yurtiçinden değil, İran ve Irak ülkelerinden de turist ağırlamaya başlamıştır. İl dışından dağcılar, sosyal medya fenomenleri güven içerisinde ilimize gelerek kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlamışlardır. Yine birçok ulusal ve uluslararası basın kuruluşu Hakkari'ye gelerek Cilo Sat Dağlarında, Zap Vadisi'nde, Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde programlar yapmış, ilimizdeki huzur ortamını canlı olarak izleyenlerine aktarmışlardır. Hal böyleyken ilimizin güvenli bir yer olmadığı algısı tamamen bilgisizce veya art niyetli bir davranış olarak görülecektir. Yöre insanını rencide edecek bu tür yaklaşımlara hiç bir şekilde izin verilmeyecek ve konu ile ilgili tüm adli ve idari süreçler başlatılacaktır."