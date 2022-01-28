İgloyu 9 saatte tamamladılar, içinde sucuk ekmek yaparak kutladılar

© İHAZonguldak'ta Çelik ailesi kentte yağan yoğun kar yağışı sonrası Eskimoları aratmayacak İglo evi yaptı. Yapımı tam 9 saat süren ev mahallenin ilgi odağı oldu. Evin yapımını tamamlayan Çelik ailesi evde kutlama yaparak çay içti.
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© İHA
Zonguldak'ta Çelik ailesi kentte yağan yoğun kar yağışı sonrası Eskimoları aratmayacak İglo evi yaptı. Yapımı tam 9 saat süren ev mahallenin ilgi odağı oldu. Evin yapımını tamamlayan Çelik ailesi evde kutlama yaparak çay içti.
© İHAEskiden beri böyle şeylere ilgisi olduğunu ifade eden Mehmet Özer Çelik, “Böyle şeylere eskiden beri ilgim var ama o kadar kar yağmıyordu. Bu sefer değerlendirelim dedim, eniştem de beni kırmadı. Böyle bir ev yapalım dedik. Toplam 5 kişiyle yaptık ve 9 saat sürdü. Masa kurduk, evin içinde sucuk ekmek yapıp yedik” dedi.
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© İHA
Eskiden beri böyle şeylere ilgisi olduğunu ifade eden Mehmet Özer Çelik, “Böyle şeylere eskiden beri ilgim var ama o kadar kar yağmıyordu. Bu sefer değerlendirelim dedim, eniştem de beni kırmadı. Böyle bir ev yapalım dedik. Toplam 5 kişiyle yaptık ve 9 saat sürdü. Masa kurduk, evin içinde sucuk ekmek yapıp yedik” dedi.
© İHAYağan bu kadar kara değecek bir şey yapmak istediklerini ifade eden Arzum Çelik Bekleviç, “Biz bu igloyu şu sebepten yaptık. Çocuklarımız evde sıkılmıştı. Ben 37 yaşındayım, bu zamana kadar böyle bir kar yağışı hiç görmedim. Bu kara yakışan bir şey yapılmalıydı, kardeşim 'İglo yapalım mı?' dediğinde karar verdik. Çocukların oyuncak kutularını kullanarak böyle bir şey inşa ettik. Amacımız eğlenmekti” ifadelerini kullandı.
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© İHA
Yağan bu kadar kara değecek bir şey yapmak istediklerini ifade eden Arzum Çelik Bekleviç, “Biz bu igloyu şu sebepten yaptık. Çocuklarımız evde sıkılmıştı. Ben 37 yaşındayım, bu zamana kadar böyle bir kar yağışı hiç görmedim. Bu kara yakışan bir şey yapılmalıydı, kardeşim 'İglo yapalım mı?' dediğinde karar verdik. Çocukların oyuncak kutularını kullanarak böyle bir şey inşa ettik. Amacımız eğlenmekti” ifadelerini kullandı.
© İHAÇelik, “Eskimolar yapıyordu zamanında oradan esinlendim. Evde kalıplar vardı onlarla beraber tuğla şeklinde kutulara üst üste dize dize bu hale getirdik. Biz yaparken komşular bakıyordu. Sonra gelip baktılar ve beğendiler” şeklinde konuştu.
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© İHA
Çelik, “Eskimolar yapıyordu zamanında oradan esinlendim. Evde kalıplar vardı onlarla beraber tuğla şeklinde kutulara üst üste dize dize bu hale getirdik. Biz yaparken komşular bakıyordu. Sonra gelip baktılar ve beğendiler” şeklinde konuştu.
© İHABekleviç, “Amacımıza ulaştık herkesi bekleriz. Toplam süresi 9 saat sürdü. Yaptıktan sonra ilk olarak bir kutlama yaptık. İçeriye girdik ve ziyafet yaptık. Bütün komşularımız geldi ve hayran kaldılar” şeklinde konuştu.
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© İHA
Bekleviç, “Amacımıza ulaştık herkesi bekleriz. Toplam süresi 9 saat sürdü. Yaptıktan sonra ilk olarak bir kutlama yaptık. İçeriye girdik ve ziyafet yaptık. Bütün komşularımız geldi ve hayran kaldılar” şeklinde konuştu.