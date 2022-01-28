İgloyu 9 saatte tamamladılar, içinde sucuk ekmek yaparak kutladılar

© İHA Yağan bu kadar kara değecek bir şey yapmak istediklerini ifade eden Arzum Çelik Bekleviç, “Biz bu igloyu şu sebepten yaptık. Çocuklarımız evde sıkılmıştı. Ben 37 yaşındayım, bu zamana kadar böyle bir kar yağışı hiç görmedim. Bu kara yakışan bir şey yapılmalıydı, kardeşim 'İglo yapalım mı?' dediğinde karar verdik. Çocukların oyuncak kutularını kullanarak böyle bir şey inşa ettik. Amacımız eğlenmekti” ifadelerini kullandı.