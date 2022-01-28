Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/kamp-icin-ciktiklari-yaylada-mahsur-kalan-dagcilar-36-saat-sonra-kurtarildi-1053234028.html
Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılar 36 saat sonra kurtarıldı
Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılar 36 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kamp yapmak için çıktıkları dağda 14 gün kalan ve gıda malzemeleri bitince yardım isteyen 2 amatör dağcı, 36 saatlik... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:20+0300
2022-01-28T13:20+0300
türkiye
dağcı
kahramanmaraş
mahsur kalma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053234163_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0f8ae29f9e0066a8a64dcf1dbc19083e.jpg
Amatör dağcılık yapan ve kuzen oldukları öğrenilen İsmail (26) ve Murat Orçan (22), kamp yapmak için 13 Ocak Perşembe günü Türkoğlu ilçesindeki evlerinden ayrılarak Eşekçi Yaylası'na gitti.Bölgede birkaç gün kamp yapmayı planlayan ikili, 18 Ocak Salı günü etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönemedi. Yanlarında yeterince erzak olduğunu düşünerek kamp süresini uzatan gençler, 25 Ocak Salı gününe kadar defalarca geri dönmeyi denedi. Başarılı olamayan ve yanlarındaki erzakın da bitmek üzere olduğunu fark eden İsmail ve Murat Orçan, 26 Ocak Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Türkoğlu Belediyesi'ni arayarak yardım talep etti.İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yolu açmaya çalışsa da 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ilerleyemeyince AFAD ekiplerinden destek istedi. Çalışmalara amfibik araçla yeniden başlayan belediye, jandarma ve AFAD ekipleri, bölge halkı ve köy korucularından da destek alarak gençlerin bulunduğu bölgeye 1,5 kilometre yaklaşabildi. Gençlere, 5 saat süren yürüyüşün ardından ulaşıldı.36 saatlik kurtarma çalışmasıyla ulaşılan, yiyecek ve içecekleri bittiği için bitkin düşen kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.İsmail Orçan, kurtarıldıktan sonra, her yıl benzer zaman aralığında yaylada kamp yaptıklarını ancak böyle bir şeyin ilk kez başlarına geldiğini söyledi.Bu yıl kar yağışının çok fazla olması nedeniyle dönemediklerini anlatan Orçan, "Her yıl 1 metre kar olurdu ama biz onu aşarak inerdik normalde. Bu sefer hem gıdamız bitti hem de kar çok fazla yağdı ve inemedik. Gıdamız varken kar diner diye bekledik ama dinmeyince aradık ve yardım istedik." ifadelerini kullandı.Bölgedeki ekiplerle gençleri kurtarmak için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Okumuş, şunları kaydetti:Türkoğlu Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyon Şefi Uğur Sever de bölgede kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektikleri için AFAD'dan destek istediklerini anlattı. Sever, "Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi, belediyemizde misafir edeceğiz sonrasında ise ailelerine teslim edeceğiz." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/erzurumda-cig-dustu-2-kisi-kar-altinda-kaldi-1053198709.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053234163_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_84a4a8431ba9b4c5a5b16408a1be2112.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dağcı, kahramanmaraş, mahsur kalma

Kamp için çıktıkları yaylada mahsur kalan dağcılar 36 saat sonra kurtarıldı

13:20 28.01.2022
© AAKamp
Kamp - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
Abone ol
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kamp yapmak için çıktıkları dağda 14 gün kalan ve gıda malzemeleri bitince yardım isteyen 2 amatör dağcı, 36 saatlik kurtarma operasyonunun ardından kent merkezine getirildi.
Amatör dağcılık yapan ve kuzen oldukları öğrenilen İsmail (26) ve Murat Orçan (22), kamp yapmak için 13 Ocak Perşembe günü Türkoğlu ilçesindeki evlerinden ayrılarak Eşekçi Yaylası'na gitti.
Bölgede birkaç gün kamp yapmayı planlayan ikili, 18 Ocak Salı günü etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönemedi. Yanlarında yeterince erzak olduğunu düşünerek kamp süresini uzatan gençler, 25 Ocak Salı gününe kadar defalarca geri dönmeyi denedi. Başarılı olamayan ve yanlarındaki erzakın da bitmek üzere olduğunu fark eden İsmail ve Murat Orçan, 26 Ocak Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Türkoğlu Belediyesi'ni arayarak yardım talep etti.
İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yolu açmaya çalışsa da 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ilerleyemeyince AFAD ekiplerinden destek istedi. Çalışmalara amfibik araçla yeniden başlayan belediye, jandarma ve AFAD ekipleri, bölge halkı ve köy korucularından da destek alarak gençlerin bulunduğu bölgeye 1,5 kilometre yaklaşabildi. Gençlere, 5 saat süren yürüyüşün ardından ulaşıldı.
Erzurum'da çığ düştü, 2 kişi kar altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
TÜRKİYE
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Dün, 16:38
36 saatlik kurtarma çalışmasıyla ulaşılan, yiyecek ve içecekleri bittiği için bitkin düşen kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İsmail Orçan, kurtarıldıktan sonra, her yıl benzer zaman aralığında yaylada kamp yaptıklarını ancak böyle bir şeyin ilk kez başlarına geldiğini söyledi.
Bu yıl kar yağışının çok fazla olması nedeniyle dönemediklerini anlatan Orçan, "Her yıl 1 metre kar olurdu ama biz onu aşarak inerdik normalde. Bu sefer hem gıdamız bitti hem de kar çok fazla yağdı ve inemedik. Gıdamız varken kar diner diye bekledik ama dinmeyince aradık ve yardım istedik." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki ekiplerle gençleri kurtarmak için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Okumuş, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımıza ulaşmak adına yoğun bir gayretle karla mücadele ederekten bölgeye kadar gittik. Arkadaşlarımız hobi olarak dağcılıkla ilgileniyorlarmış ve 14 gün orada mahsur kalmışlar. Yaklaşık 1,5 kilometre kadar yürüyüş yaparak arkadaşlara ulaştık. Öndeki lider arkadaşımızı değiştirerek karı açarak belli bölgeye kadar yaya olarak getirdik ve araçlarla beraber sağlıklı bir şekilde ilçeye intikallerini sağladık."
Türkoğlu Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyon Şefi Uğur Sever de bölgede kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektikleri için AFAD'dan destek istediklerini anlattı. Sever, "Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi, belediyemizde misafir edeceğiz sonrasında ise ailelerine teslim edeceğiz." dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce