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Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpürdü
Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpürdü
Burdur Gölü'nde kar yağışının ardından köpüklenme gerçekleşti. Uzmanlar köpüklenmenin doğal süreç olduğunu söyledi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T11:13+0300
2022-01-28T11:13+0300
türkiye
köpük
göl
burdur gölü
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Burdur Gölü'nde köpüklenme meydana geldi.Su seviyesi son yıllarda yaklaşık 18 metre düşen göl kıyısında köpüklenme gözlemlendi. Yaklaşık 5 kilometrelik sahil boyunca yoğun köpüklenme oluştuğu görüldü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, göl suyundaki yüksek oranda sodyum ve potasyum bulunduğunu vurgulayarak, köpürmelerin doğal bir durum olduğunu belirtti.Köpüklenmenin biyolojik ve kimyasal süreçler sonucunda gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Gülle, “Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda suda bulunan sodyum ve potasyum iyonlarıyla tepkimeye girmesiyle sabunlaşma oluşuyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan köpükler kıyıda birikiyor. Nadiren kirlilik de köpükleşmede etkili olabilir ama doğal süreçlerle ortaya çıkan bu sabunlaşma veya köpüklenme gölün tüm kıyısında görülebilir " dedi.
https://tr.sputniknews.com/20191029/hatayda-yola-sacilan-kopuk-panik-yaratti-kimyasal-zannettiler-1040499974.html
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köpük, göl, burdur gölü

Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpürdü

11:13 28.01.2022
© İHA / FADIL KÖSEDAĞKar yağışının ardından Burdur Gölü köpürdü
Kar yağışının ardından Burdur Gölü köpürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ
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Burdur Gölü'nde kar yağışının ardından köpüklenme gerçekleşti. Uzmanlar köpüklenmenin doğal süreç olduğunu söyledi.
Burdur Gölü'nde köpüklenme meydana geldi.
Su seviyesi son yıllarda yaklaşık 18 metre düşen göl kıyısında köpüklenme gözlemlendi. Yaklaşık 5 kilometrelik sahil boyunca yoğun köpüklenme oluştuğu görüldü.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, göl suyundaki yüksek oranda sodyum ve potasyum bulunduğunu vurgulayarak, köpürmelerin doğal bir durum olduğunu belirtti.
Köpüklenmenin biyolojik ve kimyasal süreçler sonucunda gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Gülle, “Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda suda bulunan sodyum ve potasyum iyonlarıyla tepkimeye girmesiyle sabunlaşma oluşuyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan köpükler kıyıda birikiyor. Nadiren kirlilik de köpükleşmede etkili olabilir ama doğal süreçlerle ortaya çıkan bu sabunlaşma veya köpüklenme gölün tüm kıyısında görülebilir " dedi.
Hatay-köpük - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2019
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