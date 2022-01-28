https://tr.sputniknews.com/20220128/kardan-adami-dovup-kampanyayi-erken-bitirdiler-kafasini-koparmislar-cok-uzulduk-1053244915.html

Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler: 'Kafasını koparmışlar, çok üzüldük'

Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler: 'Kafasını koparmışlar, çok üzüldük'

Denizli’de bir mobilya mağazasını önüne dikilen ve eriyip gidine kadar indirip yapılacağı duyurulan kardan adamı tekme tokat deviren gençler, başını da alıp... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T16:54+0300

2022-01-28T16:54+0300

2022-01-28T16:54+0300

türkiye

saldırı

denizli

kardan adam

kampanya

tekme

mağaza

mobilya

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Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazası önünde meydana geldi. Kent merkezinde de kalınlığı 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle bir kampanya düzenleyen mağaza, bu sayede satışlarını artırmayı hedefledi. İş yerinin önüne büyük bir kardan adam yapan firma yetkilileri, sosyal medyadan da kardan adam eriyinceye kadar tüm ürünlerde indirim yapılacağını ilan etti.Kardan adam ayakta kaldığı sürece devam edecek olan kampanya, kimliği belirsiz 3 genç tarafından sabote edildi. Akşam saatlerinde iş yerinin önünden geçerek tekme tokat saldırdıkları kardan adamı deviren gençler, kardan adamın kopan başını da yanlarına alıp götürdü. Sabah mağazayı açmak için geldiklerinde kardan adamın devrildiğini gören işletmeci, güvenlik kamerasını isleyip bunu gençlerin yaptığını gördü.Uzun yıllar sonra kent merkezinde de her yeri kaplayan kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten mağaza müdürü Kemal Diliballı, “Denizli’ye uzun yıllar sonra bu kadar çok kar yağınca biz de bir kampanya yapalım istedik. Bu kampanya için mağazamızın önüne kardan adam yaptık. Kardan adam eriyinceye kadar ürünlerimizde yüzde 20 indirim yapacağımızı duyurduk. Bu karda kışta insanlar araçlarıyla olamasa dahi yürüyerek gelerek kampanyamıza katıldılar. Kampanya çok da güzel devam ediyordu. Lakin dün akşam 21.00 sıralarında, kimsenin günahını almak istemiyorum ama gelip kardan adamımızı yıktılar. Kafasını koparmışlar, çok üzüldük” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/kardan-somineli-televizyon-sehpasi-yapti-1053231901.html

türkiye

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saldırı, denizli, kardan adam, kampanya, tekme, mağaza, mobilya