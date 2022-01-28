Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220128/kartalkayadaki-bir-restoranda-8-bin-900-lira-hesap-geldi-hamburger-200-sarap-1400-lira-1053239844.html
Kartalkaya'daki bir restoranda 8 bin 900 lira hesap geldi: Hamburger 200, şarap 1400 lira
Kartalkaya'daki bir restoranda 8 bin 900 lira hesap geldi: Hamburger 200, şarap 1400 lira
Bolu’nun kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Restoranda hamburger 200, şarap ise 1400 liradan... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:11+0300
2022-01-28T15:34+0300
ekonomi
türkiye
bolu
ekonomik kriz
kayak
gıda fiyatları
ekonomi
türk kahvesi
lahmacun
adisyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044178565_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2cc38c82c5099cf01dac94413c74a7c5.jpg
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi kayak sezonunda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.Kayak merkezindeki bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Adisyondaki bazı yiyecek ve içeceklerin fiyatları ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220128/yuksek-fatura-icin-elektrik-idaresine-siyah-celenk-birakti-1053229741.html
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044178565_147:0:1280:850_1920x0_80_0_0_b2230dc9c75e4d94fe16038aeb933f7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, bolu, ekonomik kriz, kayak, gıda fiyatları, ekonomi, türk kahvesi, lahmacun, adisyon

Kartalkaya'daki bir restoranda 8 bin 900 lira hesap geldi: Hamburger 200, şarap 1400 lira

15:11 28.01.2022 (güncellendi: 15:34 28.01.2022)
© DHAKocaeli Kartepe Kayak Merkezi
Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
Abone ol
Bolu’nun kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Restoranda hamburger 200, şarap ise 1400 liradan satılıyor.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi kayak sezonunda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.
Kayak merkezindeki bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Adisyondaki bazı yiyecek ve içeceklerin fiyatları ise şöyle:
Hamburger 200 TL
Şarap 1400 TL
Sahlep: 70 TL
Türk kahvesi: 40 TL
Coca Cola: 50 TL
Lahmacun 95 TL
Çıtır Kebap 210 TL
Muğla Dalaman'da bir vatandaş yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
TÜRKİYE
Yüksek faturayı protesto için elektrik idaresine siyah çelenk bıraktı
11:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce