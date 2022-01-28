https://tr.sputniknews.com/20220128/kartalkayadaki-bir-restoranda-8-bin-900-lira-hesap-geldi-hamburger-200-sarap-1400-lira-1053239844.html

Kartalkaya'daki bir restoranda 8 bin 900 lira hesap geldi: Hamburger 200, şarap 1400 lira

Kartalkaya'daki bir restoranda 8 bin 900 lira hesap geldi: Hamburger 200, şarap 1400 lira

Bolu’nun kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Restoranda hamburger 200, şarap ise 1400 liradan... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T15:11+0300

2022-01-28T15:11+0300

2022-01-28T15:34+0300

ekonomi

türkiye

bolu

ekonomik kriz

kayak

gıda fiyatları

ekonomi

türk kahvesi

lahmacun

adisyon

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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi kayak sezonunda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.Kayak merkezindeki bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Adisyondaki bazı yiyecek ve içeceklerin fiyatları ise şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220128/yuksek-fatura-icin-elektrik-idaresine-siyah-celenk-birakti-1053229741.html

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türkiye, bolu, ekonomik kriz, kayak, gıda fiyatları, ekonomi, türk kahvesi, lahmacun, adisyon