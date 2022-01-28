https://tr.sputniknews.com/20220128/kartalkayadaki-bir-restoranda-8-bin-900-lira-hesap-geldi-hamburger-200-sarap-1400-lira-1053239844.html
Kartalkaya'daki bir restoranda 8 bin 900 lira hesap geldi: Hamburger 200, şarap 1400 lira
Kartalkaya'daki bir restoranda 8 bin 900 lira hesap geldi: Hamburger 200, şarap 1400 lira
Bolu’nun kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Restoranda hamburger 200, şarap ise 1400 liradan... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:11+0300
2022-01-28T15:11+0300
2022-01-28T15:34+0300
ekonomi
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gıda fiyatları
ekonomi
türk kahvesi
lahmacun
adisyon
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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi kayak sezonunda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.Kayak merkezindeki bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Adisyondaki bazı yiyecek ve içeceklerin fiyatları ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220128/yuksek-fatura-icin-elektrik-idaresine-siyah-celenk-birakti-1053229741.html
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türkiye, bolu, ekonomik kriz, kayak, gıda fiyatları, ekonomi, türk kahvesi, lahmacun, adisyon
Kartalkaya'daki bir restoranda 8 bin 900 lira hesap geldi: Hamburger 200, şarap 1400 lira
15:11 28.01.2022 (güncellendi: 15:34 28.01.2022)
Bolu’nun kış turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Restoranda hamburger 200, şarap ise 1400 liradan satılıyor.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi kayak sezonunda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.
Kayak merkezindeki bir restorana ait adisyon, sosyal medyada paylaşıldı. Adisyondaki bazı yiyecek ve içeceklerin fiyatları ise şöyle: