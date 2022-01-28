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https://tr.sputniknews.com/20220128/madonnadan-ikonik-opucugu-yeniden-canlandirmak-icin-britney-spears-ile-turne-fikri-1053231381.html
İkonik öpücüğü 'yeniden canlandırmak' için Madonna'dan Britney Spears ile turne fikri
İkonik öpücüğü 'yeniden canlandırmak' için Madonna'dan Britney Spears ile turne fikri
Gelecekte Britney Spears ile dünya turnesi yapmayı çok istediğini belirten Madonna, Spears ile ikonik öpüşmesini yeniden canlandırma fikrine de olumlu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T12:22+0300
2022-01-28T12:42+0300
yaşam
madonna
britney spears
öpücük
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Sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü yıldız Madonna, Britney Spears ile dünya turnesi yapmak istediğini söyledi.Madonna, yakın bir zamanda dünya turnesi yapmayı planlayıp planlamadığı sorusuna şu yanıtı verdi:Pop'un Kraliçesi, Britney Spears ve Christina Aguilera ile birlikte çıktığı MTV 2003 Video Müzik Ödülleri sahnesinde iki genç sanatçıyla öpüşmüş ve o anlar tarihe kazınmıştı. MTV Ödülleri tarihindeki en ikonik anlardan biri olarak gösterilen öpücük, 'Like A Virgin' ve 'Hollywood' şarkılarının ortak performansı sırasında gerçekleşmişti.
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madonna, britney spears, öpücük

İkonik öpücüğü 'yeniden canlandırmak' için Madonna'dan Britney Spears ile turne fikri

12:22 28.01.2022 (güncellendi: 12:42 28.01.2022)
© AP Photo / Julie JacobsonAkıllara kazınan öpücükler
Akıllara kazınan öpücükler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Julie Jacobson
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Gelecekte Britney Spears ile dünya turnesi yapmayı çok istediğini belirten Madonna, Spears ile ikonik öpüşmesini yeniden canlandırma fikrine de olumlu yaklaştı.
Sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü yıldız Madonna, Britney Spears ile dünya turnesi yapmak istediğini söyledi.
Madonna, yakın bir zamanda dünya turnesi yapmayı planlayıp planlamadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Oh evet. Turneye çıkmalıyım. Stadyum konserleri. Ben ve Britney, buna ne dersin? İlgilenir mi emin değilim ama bence harika olurdu. Orijinal öpücüğü yeniden canlandırabilirdik."

Pop'un Kraliçesi, Britney Spears ve Christina Aguilera ile birlikte çıktığı MTV 2003 Video Müzik Ödülleri sahnesinde iki genç sanatçıyla öpüşmüş ve o anlar tarihe kazınmıştı.
MTV Ödülleri tarihindeki en ikonik anlardan biri olarak gösterilen öpücük, 'Like A Virgin' ve 'Hollywood' şarkılarının ortak performansı sırasında gerçekleşmişti.
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