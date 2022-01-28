https://tr.sputniknews.com/20220128/madonnadan-ikonik-opucugu-yeniden-canlandirmak-icin-britney-spears-ile-turne-fikri-1053231381.html

İkonik öpücüğü 'yeniden canlandırmak' için Madonna'dan Britney Spears ile turne fikri

İkonik öpücüğü 'yeniden canlandırmak' için Madonna'dan Britney Spears ile turne fikri

Gelecekte Britney Spears ile dünya turnesi yapmayı çok istediğini belirten Madonna, Spears ile ikonik öpüşmesini yeniden canlandırma fikrine de olumlu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T12:22+0300

2022-01-28T12:22+0300

2022-01-28T12:42+0300

yaşam

madonna

britney spears

öpücük

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Sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü yıldız Madonna, Britney Spears ile dünya turnesi yapmak istediğini söyledi.Madonna, yakın bir zamanda dünya turnesi yapmayı planlayıp planlamadığı sorusuna şu yanıtı verdi:Pop'un Kraliçesi, Britney Spears ve Christina Aguilera ile birlikte çıktığı MTV 2003 Video Müzik Ödülleri sahnesinde iki genç sanatçıyla öpüşmüş ve o anlar tarihe kazınmıştı. MTV Ödülleri tarihindeki en ikonik anlardan biri olarak gösterilen öpücük, 'Like A Virgin' ve 'Hollywood' şarkılarının ortak performansı sırasında gerçekleşmişti.

https://tr.sputniknews.com/20150413/1014972689.html

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madonna, britney spears, öpücük