https://tr.sputniknews.com/20220128/musiad-cagrimiz-sonrasi-200-firma-indirime-gitti-1053220611.html

MÜSİAD: Çağrımız sonrası 200 firma indirime gitti

MÜSİAD: Çağrımız sonrası 200 firma indirime gitti

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaklaşık 200 firmanın indirim çağrılarına yanıt verdiğini ve yüzde 15-20 oranında indirime gittiklerini söyledi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T07:38+0300

2022-01-28T07:38+0300

2022-01-28T07:38+0300

ekonomi

müsiad

indirim

döviz

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A Para kanalında bir programa katılan Asmalı, MÜSİAD'ın iş dünyasına yaptığı indirim çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bu çağrıya ilk etapta yaklaşık 177-180 firmanın olumlu yanıt verdiğini belirten Asmalı, "Bu daha sonra 200'e kadar çıktı. Yüzde 15-20 oranında bir fiyat indirimine gittiler. Enerji fiyatlarındaki sonradan yapılan artışlar, yeni yılla birlikte asgari ücretlerde yapılan artışlar bir miktar zamlar noktasında olayı kalıcı hale getirdi. En azından bunun daha yükselmesi önlemiş oldu bu kampanyalar. Bunun yanında direk kura bağlı olan mesela inşaat sektöründe demir bunlardan biri. Direkt kurla birlikte hareket ediyorlar, kur düşünce gerçekten geri çekiyorlar ama çimento için aynı şeyi söylemek mümkün değil maalesef" dedi. Asmalı, "Hepimiz şunu biliyoruz, bu ülke hepimizin. Bu ülkede iyi günlerde kazanıyorsak, ülkenin sıkıntıya girdiği, ekonominin sıkıntıya girdiği yerde cefasına katlanmamız lazım. Burada bir mütevazi karlara razı gelip insanlarımızın alım gücü noktasında bir etiket fiyatları hepimizin arzusu" ifadelerini kullandı.

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müsiad, indirim, döviz, zam