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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T01:41+0300
2022-01-29T01:45+0300
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252
60
adalet bakanlığı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti

01:41 29.01.2022 (güncellendi: 01:45 29.01.2022)
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı.
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