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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T01:41+0300
2022-01-29T01:41+0300
2022-01-29T01:45+0300
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adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti
01:41 29.01.2022 (güncellendi: 01:45 29.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı.