https://tr.sputniknews.com/20220129/anne-karninda-olen-bebek-sezaryenle-alindi-doktor-ihmali-iddiasi-1053265285.html

Anne karnında ölen bebek sezaryenle alındı: 'Doktor ihmali' iddiası

Anne karnında ölen bebek sezaryenle alındı: 'Doktor ihmali' iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anne karnında ölen bebek Manavgat Devlet Hastanesi'nde sezeryanla alındı. Bebeğin doktor ihmalinden öldüğünü iddia eden aile... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T16:17+0300

2022-01-29T16:17+0300

2022-01-29T16:15+0300

yaşam

antalya

manavgat

doğum

sezaryen

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Manavgat'ta oturan Selcan Denizve Emre Deniz çifti ilk çocuklarını kaybetti.Hamileliğin son günleri olması nedeniyle dün Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelen çift, bebeklerinin anne karnında öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.Dün akşam saatlerinde hastanede sezaryenle anne karnından alınan bebek morga kondu. İncelemenin ardından bugün saat 09.30 sıralarında Emre Deniz ve aile üyeleri bebeği hastane morgundan aldı. Aile, bebeği Hacıaliler Mahallesi’ndeki mezarlığa defnetti.Cuma günü öğleden sonra hastaneye geldiklerinde bebeğin sağ olduğunu iddia eden Emre Deniz'in babası Mustafa Deniz, "Çarşamba günü gelinim kontrole geldi. Dün yine geldik. Gelinim hastanedeyken hamilelik sürecinde kontrol eden doktor gelmedi. Kimse de yardımcı olmadı. En son nöbetçi doktora 'telefon edin, kendisi gelsin' dedim. Benim torunum şu anda öldü" dedi.

antalya

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antalya, manavgat, doğum, sezaryen