Anne karnında ölen bebek sezaryenle alındı: 'Doktor ihmali' iddiası

Manavgat'ta oturan Selcan Denizve Emre Deniz çifti ilk çocuklarını kaybetti.Hamileliğin son günleri olması nedeniyle dün Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelen çift, bebeklerinin anne karnında öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.Dün akşam saatlerinde hastanede sezaryenle anne karnından alınan bebek morga kondu. İncelemenin ardından bugün saat 09.30 sıralarında Emre Deniz ve aile üyeleri bebeği hastane morgundan aldı. Aile, bebeği Hacıaliler Mahallesi’ndeki mezarlığa defnetti.Cuma günü öğleden sonra hastaneye geldiklerinde bebeğin sağ olduğunu iddia eden Emre Deniz'in babası Mustafa Deniz, "Çarşamba günü gelinim kontrole geldi. Dün yine geldik. Gelinim hastanedeyken hamilelik sürecinde kontrol eden doktor gelmedi. Kimse de yardımcı olmadı. En son nöbetçi doktora 'telefon edin, kendisi gelsin' dedim. Benim torunum şu anda öldü" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde anne karnında ölen bebek Manavgat Devlet Hastanesi'nde sezeryanla alındı. Bebeğin doktor ihmalinden öldüğünü iddia eden aile, polise şikayette bulundu. Azra ismini vermeyi düşündükleri bebeğin cansız bedenini mavi çarşafa sarılı halde hastane morgundan alan Emre Deniz, otomobiliyle mezarlığa götürdü.
Manavgat'ta oturan Selcan Denizve Emre Deniz çifti ilk çocuklarını kaybetti.
Hamileliğin son günleri olması nedeniyle dün Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelen çift, bebeklerinin anne karnında öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Dün akşam saatlerinde hastanede sezaryenle anne karnından alınan bebek morga kondu. İncelemenin ardından bugün saat 09.30 sıralarında Emre Deniz ve aile üyeleri bebeği hastane morgundan aldı. Aile, bebeği Hacıaliler Mahallesi’ndeki mezarlığa defnetti.
Cuma günü öğleden sonra hastaneye geldiklerinde bebeğin sağ olduğunu iddia eden Emre Deniz'in babası Mustafa Deniz, "Çarşamba günü gelinim kontrole geldi. Dün yine geldik. Gelinim hastanedeyken hamilelik sürecinde kontrol eden doktor gelmedi. Kimse de yardımcı olmadı. En son nöbetçi doktora 'telefon edin, kendisi gelsin' dedim. Benim torunum şu anda öldü" dedi.