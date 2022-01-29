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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Omicron'un salgının sonunu getirmesi mümkün
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Omicron'un salgının sonunu getirmesi mümkün
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron'un hızlı yayılmasının ve hastane yükünün fazla olmamasının beklentiye yol açtığını belirterek, herkesi... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T11:12+0300
2022-01-29T11:10+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
tevfik özlü
türkiye’de kovid-19 salgını
omicron
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Son haftalarda, vaka sayıları, Omicron varyantının da etkisiyle katlanarak arttı. Dün açıklanan COVID-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı ise ilk kez 90 bini geçti.'İnsanlar test yaptırmıyor'Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantı ile ilgili mevcut vaka sayılarından daha fazla virüsün yaygın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"'Omicron'a bağlı dalga dünyada devam ediyor. Vaka sayıları tabi test yapılanlar üzerinden tüm dünyada değerlendiriliyor. Oysa 'Omicron' artık biraz sıradanlaştı gördüğümüz kadarıyla. Pek çok kişi hafif bir üst solunum yolu hastalığı gibi ya da bir soğuk algınlığı gibi nezle, grip gibi geçiriyor. O bakımdan test de yaptırmıyor. Yaptırmak da istemiyor insanlar testi çünkü test yaptırdığında pozitif çıkarsa hayatı ona bağlı olarak biraz aksayacak; okuluna, işine gidemeyecek, randevuları iptal etmek zorunda kalacak. O bakımdan test yaptırmadan griptir geçer, deyip aldırış etmiyor."'Omicron'un çok yaygın olduğunu düşünüyorum'Prof. Dr. Özlü, vakaların genelde ayakta hasta olarak görüldüğünü de belirtti:"Ben bu mevcut vaka sayılarının ötesinde 'Omicron'un çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Çevremizde son 1 ay içinde mutlaka üst solunum yolu hastalığı geçiren pek çok kişinin olduğunu biliyorum. Boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı, yanma, baş ağrısı, hafif burun akıntısı, hapşırma, hafif öksürük gibi semptomlarla ayakta geçiriliyor. Genel itibarıyla baktığınızda ağır bir tablo pek oluşmuyor dolayısıyla da tanı olmuyor. Böyle bir durum var.”Omicron varyantının, salgının seyrindeki etkisini de değerlendiren Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:"Omicron varyantının bu kadar hızlı yayılması ve çok şükür çok hastane yükünü artırmaması, yoğun bakım ihtiyacının çok olmaması şöyle bir beklentiye yol açtı. 'Acaba bu hızlı bir şekilde tüm dünyada herkesi enfekte ederse ve bir bağışıklık oluşturursa salgının sonunu getirebilir mi?' Evet, bu mümkün olabilir. Böyle olabileceğini biliyoruz. Hakikaten salgının ilk dönemlerine bakarsanız, vaka sayıları çok daha fazla ama hayat devam ediyor. Şu anda bu kadar hastalığın yaygın olmasına rağmen hepimiz normal hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Tedbirlerle birlikte tabi ki. Yani biraz sıradan normal bir hastalığa döndüğü gibi bu sadece 'Omicron'un daha hafif yapıcı hastalık olmasıyla ilgili değil. Bence aynı zamanda yaygın aşılama ile daha önce hastalığı geçirenlerin kazandığı bağışıklıkla elde edilen bir sonuç. Ülkemizde 2 doz, 3 doz ve hatta 4 doz aşısını yaptırmış olan çok sayıda insan var. Yeterli mi? Henüz değil. Tabi aşısını yaptırmayanların da bir an önce aşılanmasını istiyoruz.”
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koronavirüs, kovid-19, tevfik özlü, türkiye’de kovid-19 salgını, omicron

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Omicron'un salgının sonunu getirmesi mümkün

11:12 29.01.2022
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSE Prof. Dr. Tevfik Özlü
 Prof. Dr. Tevfik Özlü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA / BEKİR KOCA - OZAN KÖSE
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron'un hızlı yayılmasının ve hastane yükünün fazla olmamasının beklentiye yol açtığını belirterek, herkesi enfekte ederse ve bağışıklık oluşturursa salgının sonunu getirebileceğinin mümkün olduğunu söyledi.
Son haftalarda, vaka sayıları, Omicron varyantının da etkisiyle katlanarak arttı. Dün açıklanan COVID-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı ise ilk kez 90 bini geçti.

'İnsanlar test yaptırmıyor'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantı ile ilgili mevcut vaka sayılarından daha fazla virüsün yaygın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"'Omicron'a bağlı dalga dünyada devam ediyor. Vaka sayıları tabi test yapılanlar üzerinden tüm dünyada değerlendiriliyor. Oysa 'Omicron' artık biraz sıradanlaştı gördüğümüz kadarıyla. Pek çok kişi hafif bir üst solunum yolu hastalığı gibi ya da bir soğuk algınlığı gibi nezle, grip gibi geçiriyor. O bakımdan test de yaptırmıyor. Yaptırmak da istemiyor insanlar testi çünkü test yaptırdığında pozitif çıkarsa hayatı ona bağlı olarak biraz aksayacak; okuluna, işine gidemeyecek, randevuları iptal etmek zorunda kalacak. O bakımdan test yaptırmadan griptir geçer, deyip aldırış etmiyor."

'Omicron'un çok yaygın olduğunu düşünüyorum'

Prof. Dr. Özlü, vakaların genelde ayakta hasta olarak görüldüğünü de belirtti:
"Ben bu mevcut vaka sayılarının ötesinde 'Omicron'un çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Çevremizde son 1 ay içinde mutlaka üst solunum yolu hastalığı geçiren pek çok kişinin olduğunu biliyorum. Boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı, yanma, baş ağrısı, hafif burun akıntısı, hapşırma, hafif öksürük gibi semptomlarla ayakta geçiriliyor. Genel itibarıyla baktığınızda ağır bir tablo pek oluşmuyor dolayısıyla da tanı olmuyor. Böyle bir durum var.”
Omicron varyantının, salgının seyrindeki etkisini de değerlendiren Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:
"Omicron varyantının bu kadar hızlı yayılması ve çok şükür çok hastane yükünü artırmaması, yoğun bakım ihtiyacının çok olmaması şöyle bir beklentiye yol açtı. 'Acaba bu hızlı bir şekilde tüm dünyada herkesi enfekte ederse ve bir bağışıklık oluşturursa salgının sonunu getirebilir mi?' Evet, bu mümkün olabilir. Böyle olabileceğini biliyoruz. Hakikaten salgının ilk dönemlerine bakarsanız, vaka sayıları çok daha fazla ama hayat devam ediyor. Şu anda bu kadar hastalığın yaygın olmasına rağmen hepimiz normal hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Tedbirlerle birlikte tabi ki. Yani biraz sıradan normal bir hastalığa döndüğü gibi bu sadece 'Omicron'un daha hafif yapıcı hastalık olmasıyla ilgili değil. Bence aynı zamanda yaygın aşılama ile daha önce hastalığı geçirenlerin kazandığı bağışıklıkla elde edilen bir sonuç. Ülkemizde 2 doz, 3 doz ve hatta 4 doz aşısını yaptırmış olan çok sayıda insan var. Yeterli mi? Henüz değil. Tabi aşısını yaptırmayanların da bir an önce aşılanmasını istiyoruz.”
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