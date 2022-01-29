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https://tr.sputniknews.com/20220129/ekmege-bir-zam-daha-4-liradan-satilacak-1053260695.html
Ekmeğe bir zam daha: 4 TL'den satılacak
Ekmeğe bir zam daha: 4 TL'den satılacak
Aralık ayında yapılan zamla 3 TL'ye satılmaya başlanan ekmeğe yine zam geldi. Ay başından itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'deki fırınlarda ekmek... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T09:57+0300
2022-01-29T09:55+0300
ekonomi
ekmek
zam
ekonomi
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Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Ekmeğe resmi zam kararı, ticaret odalarına bağlı meslek odaları tarafından alınıyor. Ancak son 6 ayda un, maya, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle fırınlar oda kararını beklemeden kendileri zam yapıyorlar. Şu anda İstanbul'da resmi ekmek fiyatı ise 2.5 TL.Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, önlem alınmaması durumunda 1 ay sonra 5-6 liralara ekmeğin satılacağını söyledi. Hem girdi maliyetlerindeki artış hem de ruhsatsız fırınlar nedeniyle işlerin oldukça zorlaştığını ifade eden Kolivar, kamunun mutlaka adım atması gerektiğini belirtti. İstanbul'da bin 500 civarında ruhsatsız fırın olduğunu söyleyen Kolivar, kaçak olmalarına rağmen bunlara doğalgaz, elektrik ve su verildiğini, dürüst çalışan fırıncı esnafının da hakkının yendiğini kaydetti. Kolivar, “Tarım Bakanlığı ve bazı ilçe belediyeleri bunlara göz yumuyor” dedi.Kaçaklar engellenirse 1.5 TL ucuza satılırRuhsatsız çalışan bin 500 fırının 500'ünde üretim izni dahi olmadığını söyleyen Cihan Kolivar, ilgili mercilere başvurmalarına rağmen yıllardır sonuç alınamadığını belirtti. Kaçak fırınların kapatılması durumunda mevcut fırınların kapasiteyi günlük 9 bin ekmeğe çıkaracağını anlatan Kolivar, yaptıkları hesap sonrası kapasite artırımıyla ekmeğin 1.5 TL ucuza satılabileceğini dile getirdi.
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ekmek, zam, ekonomi

Ekmeğe bir zam daha: 4 TL'den satılacak

09:57 29.01.2022
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA
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Aralık ayında yapılan zamla 3 TL'ye satılmaya başlanan ekmeğe yine zam geldi. Ay başından itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'deki fırınlarda ekmek 3.5 TL'den, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'de de 4 TL'den satılmaya başlanacak.
Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Ekmeğe resmi zam kararı, ticaret odalarına bağlı meslek odaları tarafından alınıyor. Ancak son 6 ayda un, maya, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle fırınlar oda kararını beklemeden kendileri zam yapıyorlar. Şu anda İstanbul'da resmi ekmek fiyatı ise 2.5 TL.
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, önlem alınmaması durumunda 1 ay sonra 5-6 liralara ekmeğin satılacağını söyledi. Hem girdi maliyetlerindeki artış hem de ruhsatsız fırınlar nedeniyle işlerin oldukça zorlaştığını ifade eden Kolivar, kamunun mutlaka adım atması gerektiğini belirtti. İstanbul'da bin 500 civarında ruhsatsız fırın olduğunu söyleyen Kolivar, kaçak olmalarına rağmen bunlara doğalgaz, elektrik ve su verildiğini, dürüst çalışan fırıncı esnafının da hakkının yendiğini kaydetti. Kolivar, “Tarım Bakanlığı ve bazı ilçe belediyeleri bunlara göz yumuyor” dedi.

Kaçaklar engellenirse 1.5 TL ucuza satılır

Ruhsatsız çalışan bin 500 fırının 500'ünde üretim izni dahi olmadığını söyleyen Cihan Kolivar, ilgili mercilere başvurmalarına rağmen yıllardır sonuç alınamadığını belirtti. Kaçak fırınların kapatılması durumunda mevcut fırınların kapasiteyi günlük 9 bin ekmeğe çıkaracağını anlatan Kolivar, yaptıkları hesap sonrası kapasite artırımıyla ekmeğin 1.5 TL ucuza satılabileceğini dile getirdi.
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