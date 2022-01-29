Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220129/prof-dr-selcuk-yuksel-koronavirus-cocuklarda-sakli-virusleri-tetikliyor-1053271278.html
Prof. Dr. Selçuk Yüksel: Koronavirüs çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor
Prof. Dr. Selçuk Yüksel: Koronavirüs çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor
Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve ekibinin yaptığı araştırmada koronavirüsün aynı zamanda, vücutta saklı virüsleri tetiklediğini tespit ettiklerini söyledi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T23:44+0300
2022-01-29T23:44+0300
koronavirüs
çocuk
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052413264_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_96de5220106dfe4aa1fba99d5b14691a.jpg
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve ekibi Prof. Dr. Neşe Çallı Demirkan, Prof. Dr. Dolunay Gürses, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Çomut ve Dr. Öğretim Üyesi Münevver Yılmaz tarafından yapılan çalışmada, koronavirüse yakalanan çocuklarda daha sonra ortaya çıkan ve ölümcül sonuçlara kadar gidebilen MIS-C hastalığına dair önemli bulgular tespit edildi.Yapılan çalışmada, koronavirüs geçirmiş ve daha sonra ortaya çıkan MIS-C hastalığının tanı ve tedavisinde gerekli hazırlıkların önceden yapılmasında yol gösterici olabilecek önemli veriler de elde edildi.Bu çalışma ile çocuklarda tanımlanan MIS-C hastalığında cilt bulgularının hastalığın ciddiyeti konusunda ipucu verebildiği ortaya çıktı. Ayrıca Covid-19'un vücutta sessiz halde bekleyen uçuk gibi diğer virüsleri de aktif hale getirebildiği gözlemlendi.Elde edilen sonuçların koronavirüs ilişkili yeni hastalıkların anlaşılmasında yol gösterici olacağı belirtildi. Öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırma, uluslararası bir dergi olan 'The American Journal of Dermatopathology'in Ocak 2022 sayısında özgün araştırma makalesi olarak yayımlandı.Araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, koronavirüsün seyri sırasında vücutta başka hastalıklara da neden olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Deri döküntülerinde inceleme yaptıklarını ifaden eden Prof. Dr. Selçuk Yüksel, “Bu döküntülerden aldığımız küçük parçalarda inceleme yaptık. İnceleme yaptığımız parçalarda gördük ki, bazı bulgular hastalığın şiddetine çok önemli yol gösterebiliyor. Normalde virüsler başka virüsü tetiklemez. Ancak bu virüs MIS-C hastalığı yaptığı zaman vücudumuzda uçuk gibi saklı kalan virüslere de tetikliyor. Bundan öte, bu küçük damar incelemelerinde de damarların pıhtıyla kaplandığını ve bunların daha ağır seyrettiğini bulduk. MIS-C hastalığı ölümcül bir hastalıktır" dedi.Anne ve babalara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, çocuklarda ciltte döküntü ve ateş olduğu zaman Covid-19 geçirsin ya da geçirmesin, temaslı olsun ya da olmasın, ateşle birlikte ve döküntü söz konusuysa mutlaka en yakın doktora başvurulması gerektiğini söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052413264_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_95d80667e072e78f3537a5b28849d501.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çocuk, koronavirüs

Prof. Dr. Selçuk Yüksel: Koronavirüs çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor

23:44 29.01.2022
© REUTERS / Carlo AllegriABD - koronavirüs - çocuk
ABD - koronavirüs - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Abone ol
Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve ekibinin yaptığı araştırmada koronavirüsün aynı zamanda, vücutta saklı virüsleri tetiklediğini tespit ettiklerini söyledi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve ekibi Prof. Dr. Neşe Çallı Demirkan, Prof. Dr. Dolunay Gürses, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Çomut ve Dr. Öğretim Üyesi Münevver Yılmaz tarafından yapılan çalışmada, koronavirüse yakalanan çocuklarda daha sonra ortaya çıkan ve ölümcül sonuçlara kadar gidebilen MIS-C hastalığına dair önemli bulgular tespit edildi.
Yapılan çalışmada, koronavirüs geçirmiş ve daha sonra ortaya çıkan MIS-C hastalığının tanı ve tedavisinde gerekli hazırlıkların önceden yapılmasında yol gösterici olabilecek önemli veriler de elde edildi.
Bu çalışma ile çocuklarda tanımlanan MIS-C hastalığında cilt bulgularının hastalığın ciddiyeti konusunda ipucu verebildiği ortaya çıktı. Ayrıca Covid-19'un vücutta sessiz halde bekleyen uçuk gibi diğer virüsleri de aktif hale getirebildiği gözlemlendi.
Elde edilen sonuçların koronavirüs ilişkili yeni hastalıkların anlaşılmasında yol gösterici olacağı belirtildi. Öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırma, uluslararası bir dergi olan 'The American Journal of Dermatopathology'in Ocak 2022 sayısında özgün araştırma makalesi olarak yayımlandı.
Araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, koronavirüsün seyri sırasında vücutta başka hastalıklara da neden olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlardan bir tanesi de çocuklarda görülen MIS-C dediğimiz türde. MIS-C, birden fazla organı tutup, iltihaplandırdığı değerlendirebilen bir hastalık. MIS-C hastalığı özelikle koronavirüsü belirtili ya da belirtisiz geçiren çocuklarda ortaya çıkabiliyor ve çok şiddetli bir hastalık. Bugüne kadar hastanemizde 100 civarında çocuk hasta tespit ettik. Çocuklardan bir kısmının koronavirüs geçirirken belirti verdiğini bir kısmının ise hastalığı belirti vermeden geçirdiğini belirledik. Çocuklarda koronavirüsün daha az hastalık yaptığı, erişkin kadar ağır seyretmediği gibi bir inanış var. Oysaki koronavirüsü atlatan bazı çocukların yakalandığı MIS-C ile çok şiddetli bir tablo ortaya çıkıyor. Bu tablonun içindeki bileşenler başlangıçta kalpte sıvı toplanmasına neden olan kalp tutulumu, kalp kasının kasılmasının bozulması, koroner damar dediğimiz kalbi besleyen damarların iltihaplanması ve bozulması gibi belirtiler kalbin etkinliğinin düşmesine neden oluyor. Böbreklerin ve bağırsakların tutulması, küçük damarlara pıhtı atması gibi durumlar ortaya çıkıyor. Hastaların büyük çoğunluğunda yüksek ateş olurken, ateş ile birlikte deride döküntü ortaya çıkıyor."
Deri döküntülerinde inceleme yaptıklarını ifaden eden Prof. Dr. Selçuk Yüksel, “Bu döküntülerden aldığımız küçük parçalarda inceleme yaptık. İnceleme yaptığımız parçalarda gördük ki, bazı bulgular hastalığın şiddetine çok önemli yol gösterebiliyor. Normalde virüsler başka virüsü tetiklemez. Ancak bu virüs MIS-C hastalığı yaptığı zaman vücudumuzda uçuk gibi saklı kalan virüslere de tetikliyor. Bundan öte, bu küçük damar incelemelerinde de damarların pıhtıyla kaplandığını ve bunların daha ağır seyrettiğini bulduk. MIS-C hastalığı ölümcül bir hastalıktır" dedi.
Anne ve babalara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, çocuklarda ciltte döküntü ve ateş olduğu zaman Covid-19 geçirsin ya da geçirmesin, temaslı olsun ya da olmasın, ateşle birlikte ve döküntü söz konusuysa mutlaka en yakın doktora başvurulması gerektiğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce