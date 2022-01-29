https://tr.sputniknews.com/20220129/prof-dr-selcuk-yuksel-koronavirus-cocuklarda-sakli-virusleri-tetikliyor-1053271278.html

Prof. Dr. Selçuk Yüksel: Koronavirüs çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor

Prof. Dr. Selçuk Yüksel: Koronavirüs çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor

Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve ekibinin yaptığı araştırmada koronavirüsün aynı zamanda, vücutta saklı virüsleri tetiklediğini tespit ettiklerini söyledi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T23:44+0300

2022-01-29T23:44+0300

2022-01-29T23:44+0300

koronavirüs

çocuk

koronavirüs

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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve ekibi Prof. Dr. Neşe Çallı Demirkan, Prof. Dr. Dolunay Gürses, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Çomut ve Dr. Öğretim Üyesi Münevver Yılmaz tarafından yapılan çalışmada, koronavirüse yakalanan çocuklarda daha sonra ortaya çıkan ve ölümcül sonuçlara kadar gidebilen MIS-C hastalığına dair önemli bulgular tespit edildi.Yapılan çalışmada, koronavirüs geçirmiş ve daha sonra ortaya çıkan MIS-C hastalığının tanı ve tedavisinde gerekli hazırlıkların önceden yapılmasında yol gösterici olabilecek önemli veriler de elde edildi.Bu çalışma ile çocuklarda tanımlanan MIS-C hastalığında cilt bulgularının hastalığın ciddiyeti konusunda ipucu verebildiği ortaya çıktı. Ayrıca Covid-19'un vücutta sessiz halde bekleyen uçuk gibi diğer virüsleri de aktif hale getirebildiği gözlemlendi.Elde edilen sonuçların koronavirüs ilişkili yeni hastalıkların anlaşılmasında yol gösterici olacağı belirtildi. Öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırma, uluslararası bir dergi olan 'The American Journal of Dermatopathology'in Ocak 2022 sayısında özgün araştırma makalesi olarak yayımlandı.Araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, koronavirüsün seyri sırasında vücutta başka hastalıklara da neden olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Deri döküntülerinde inceleme yaptıklarını ifaden eden Prof. Dr. Selçuk Yüksel, “Bu döküntülerden aldığımız küçük parçalarda inceleme yaptık. İnceleme yaptığımız parçalarda gördük ki, bazı bulgular hastalığın şiddetine çok önemli yol gösterebiliyor. Normalde virüsler başka virüsü tetiklemez. Ancak bu virüs MIS-C hastalığı yaptığı zaman vücudumuzda uçuk gibi saklı kalan virüslere de tetikliyor. Bundan öte, bu küçük damar incelemelerinde de damarların pıhtıyla kaplandığını ve bunların daha ağır seyrettiğini bulduk. MIS-C hastalığı ölümcül bir hastalıktır" dedi.Anne ve babalara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, çocuklarda ciltte döküntü ve ateş olduğu zaman Covid-19 geçirsin ya da geçirmesin, temaslı olsun ya da olmasın, ateşle birlikte ve döküntü söz konusuysa mutlaka en yakın doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

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çocuk, koronavirüs