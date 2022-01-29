https://tr.sputniknews.com/20220129/vergi-zamlari-nedeniyle-icki-satislarinda-yuzde-40-dusus-tuketici-rafin-onune-gelmiyor-1053261712.html

Vergi zamları nedeniyle içki satışlarında yüzde 40 düşüş: Tüketici rafın önüne gelmiyor

Vergi zamları nedeniyle içki satışlarında yüzde 40 düşüş: Tüketici rafın önüne gelmiyor

Alkole getirilen vergi zamları nedeniyle tüketici, reyonlardan içki satın almamaya başladı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, geçen yıla kıyasla satışlarda... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T12:08+0300

2022-01-29T12:08+0300

2022-01-29T12:10+0300

ekonomi

türkiye

içki

ötv

zam

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Yüksek vergi politikaları ve pazarlama yasakları nedeni ile son 4 yıldır yüzde 1.8'lik büyüme ortalamasına takılan içki sektörünün 2021'i 1 milyar litrelik hacimle kapattığı tahmin edilirken, ocak ayı ile birlikte devreye giren yüzde 47'lik vergi zamları sektörde rüzgarı tersine çevirdi. Tüketici son yapılan vergi zammının ardından içki reyonlarından ayak kesmeye başladı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, Ocak 2021 ile Ocak 2022'yi karşılaştırdıklarında satışlarda yaklaşık olarak yüzde 40'lık bir daralma tahmin ettiklerini ifade etti.Sözcü'den Sayime Başçı'ya, konuşan Kömür, “Vergi artışından gelen altı aylık yük yüzde 47" dedi. Kömür şunları söyledi: "Bir de bunun temmuzu var. Sıkıntı bu. Benim ocaktaki iyimser tahminim tüm kategorilerde yüzde 40 düşüş. Burada ÖTV zammı, aralıktaki büyük tüketim ve Omicron'un etkisi var. Zammın asıl etkisini ocak-şubat-mart ortalamasında göreceğiz. Ben kötüleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Tüketici rafın önüne gelmiyor."'Turizm sektöründeki gelişmeler çok kritik'Daha önceki dönemlerde yaşanan segment kaymalarının henüz gözlemlenmediğini kaydeden Kömür, bu fiyat seviyesi ile yaşananları ‘haritalanmamış toprak' olarak niteleyerek, “Çünkü tüketici piyasa çıkmadığı zaman bütün kategoriler aynı anda kaybediyor” dedi. Kömür, bu yıl turizm sektöründeki gelişmelerin çok kritik olduğunu ve sektörün 2022'deki performansını ve hacmini turizm sektörüne yapılacak satışların belirleyeceğini vurguladı.

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türkiye, içki, ötv, zam