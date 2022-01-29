Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220129/vergi-zamlari-nedeniyle-icki-satislarinda-yuzde-40-dusus-tuketici-rafin-onune-gelmiyor-1053261712.html
Vergi zamları nedeniyle içki satışlarında yüzde 40 düşüş: Tüketici rafın önüne gelmiyor
Vergi zamları nedeniyle içki satışlarında yüzde 40 düşüş: Tüketici rafın önüne gelmiyor
Alkole getirilen vergi zamları nedeniyle tüketici, reyonlardan içki satın almamaya başladı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, geçen yıla kıyasla satışlarda... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T12:08+0300
2022-01-29T12:10+0300
ekonomi
türkiye
içki
ötv
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1044409762_43:0:1323:720_1920x0_80_0_0_40699556a98c5014b4b4b56a65cc8356.jpg
Yüksek vergi politikaları ve pazarlama yasakları nedeni ile son 4 yıldır yüzde 1.8'lik büyüme ortalamasına takılan içki sektörünün 2021'i 1 milyar litrelik hacimle kapattığı tahmin edilirken, ocak ayı ile birlikte devreye giren yüzde 47'lik vergi zamları sektörde rüzgarı tersine çevirdi. Tüketici son yapılan vergi zammının ardından içki reyonlarından ayak kesmeye başladı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, Ocak 2021 ile Ocak 2022'yi karşılaştırdıklarında satışlarda yaklaşık olarak yüzde 40'lık bir daralma tahmin ettiklerini ifade etti.Sözcü'den Sayime Başçı'ya, konuşan Kömür, “Vergi artışından gelen altı aylık yük yüzde 47" dedi. Kömür şunları söyledi: "Bir de bunun temmuzu var. Sıkıntı bu. Benim ocaktaki iyimser tahminim tüm kategorilerde yüzde 40 düşüş. Burada ÖTV zammı, aralıktaki büyük tüketim ve Omicron'un etkisi var. Zammın asıl etkisini ocak-şubat-mart ortalamasında göreceğiz. Ben kötüleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Tüketici rafın önüne gelmiyor."'Turizm sektöründeki gelişmeler çok kritik'Daha önceki dönemlerde yaşanan segment kaymalarının henüz gözlemlenmediğini kaydeden Kömür, bu fiyat seviyesi ile yaşananları ‘haritalanmamış toprak' olarak niteleyerek, “Çünkü tüketici piyasa çıkmadığı zaman bütün kategoriler aynı anda kaybediyor” dedi. Kömür, bu yıl turizm sektöründeki gelişmelerin çok kritik olduğunu ve sektörün 2022'deki performansını ve hacmini turizm sektörüne yapılacak satışların belirleyeceğini vurguladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1044409762_203:0:1163:720_1920x0_80_0_0_c85975078e5a4fe1f1e4785ec25e8da5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, içki, ötv, zam

Vergi zamları nedeniyle içki satışlarında yüzde 40 düşüş: Tüketici rafın önüne gelmiyor

12:08 29.01.2022 (güncellendi: 12:10 29.01.2022)
© DHATekel bayi / alkol
Tekel bayi / alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© DHA
Abone ol
Alkole getirilen vergi zamları nedeniyle tüketici, reyonlardan içki satın almamaya başladı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, geçen yıla kıyasla satışlarda yüzde 40'lık bir daralma olduğunu söyledi.
Yüksek vergi politikaları ve pazarlama yasakları nedeni ile son 4 yıldır yüzde 1.8'lik büyüme ortalamasına takılan içki sektörünün 2021'i 1 milyar litrelik hacimle kapattığı tahmin edilirken, ocak ayı ile birlikte devreye giren yüzde 47'lik vergi zamları sektörde rüzgarı tersine çevirdi. Tüketici son yapılan vergi zammının ardından içki reyonlarından ayak kesmeye başladı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, Ocak 2021 ile Ocak 2022'yi karşılaştırdıklarında satışlarda yaklaşık olarak yüzde 40'lık bir daralma tahmin ettiklerini ifade etti.
Sözcü'den Sayime Başçı'ya, konuşan Kömür, “Vergi artışından gelen altı aylık yük yüzde 47" dedi. Kömür şunları söyledi: "Bir de bunun temmuzu var. Sıkıntı bu. Benim ocaktaki iyimser tahminim tüm kategorilerde yüzde 40 düşüş. Burada ÖTV zammı, aralıktaki büyük tüketim ve Omicron'un etkisi var. Zammın asıl etkisini ocak-şubat-mart ortalamasında göreceğiz. Ben kötüleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Tüketici rafın önüne gelmiyor."

'Turizm sektöründeki gelişmeler çok kritik'

Daha önceki dönemlerde yaşanan segment kaymalarının henüz gözlemlenmediğini kaydeden Kömür, bu fiyat seviyesi ile yaşananları ‘haritalanmamış toprak' olarak niteleyerek, “Çünkü tüketici piyasa çıkmadığı zaman bütün kategoriler aynı anda kaybediyor” dedi. Kömür, bu yıl turizm sektöründeki gelişmelerin çok kritik olduğunu ve sektörün 2022'deki performansını ve hacmini turizm sektörüne yapılacak satışların belirleyeceğini vurguladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce