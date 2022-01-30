https://tr.sputniknews.com/20220130/bakan-kocadan-turkovac-paylasimi-benim-tercihim-diye-yuksek-sesle-soyleyin-1053288345.html

Bakan Koca: 'Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC' diye yüksek sesle söyleyin

Bakan Koca: 'Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC' diye yüksek sesle söyleyin

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan TURKOVAC aşısıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

twitter

turkovac

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerine yer verdi.TURKOVAC aşısı olduğu görüntülere paylaşımındaki videoda yer veren Bakan Koca, "Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerini videoda da tekrarladı.

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fahrettin koca, twitter , turkovac