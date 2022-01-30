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Bakan Koca: 'Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC' diye yüksek sesle söyleyin
Bakan Koca: 'Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC' diye yüksek sesle söyleyin
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan TURKOVAC aşısıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T22:49+0300
2022-01-30T22:49+0300
2022-01-30T22:56+0300
fahrettin koca
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turkovac
koronavirüs
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerine yer verdi.TURKOVAC aşısı olduğu görüntülere paylaşımındaki videoda yer veren Bakan Koca, "Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerini videoda da tekrarladı.
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fahrettin koca, twitter , turkovac
Bakan Koca: 'Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC' diye yüksek sesle söyleyin 22:49 30.01.2022 (güncellendi: 22:56 30.01.2022)
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan TURKOVAC aşısıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı F
ahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerine yer verdi.
TURKOVAC aşısı olduğu görüntülere paylaşımındaki videoda yer veren Bakan Koca, "
Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerini videoda da tekrarladı.