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Bakan Koca: 'Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC' diye yüksek sesle söyleyin
Bakan Koca: 'Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC' diye yüksek sesle söyleyin
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan TURKOVAC aşısıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerine yer verdi.TURKOVAC aşısı olduğu görüntülere paylaşımındaki videoda yer veren Bakan Koca, "Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerini videoda da tekrarladı.
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fahrettin koca, twitter , turkovac

Bakan Koca: 'Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC' diye yüksek sesle söyleyin

22:49 30.01.2022 (güncellendi: 22:56 30.01.2022)
© DHASağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© DHA
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Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan TURKOVAC aşısıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerine yer verdi.
TURKOVAC aşısı olduğu görüntülere paylaşımındaki videoda yer veren Bakan Koca, "Aşı tercihinde benim tercihim TURKOVAC diye yüksek sesle söyleyin" ifadelerini videoda da tekrarladı.
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