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https://tr.sputniknews.com/20220130/kopeklerin-agac-dallarinda-biriken-karla-eglencesi-kamerada-1053272463.html
Köpeklerin ağaç dallarında biriken karla eğlencesi kamerada
Köpeklerin ağaç dallarında biriken karla eğlencesi kamerada
Sevimli köpeklerin kar eğlencesi izleyenleri gülümsetti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
köpek
kar
ağaç
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köpekler, ağaç dallarını gerdirip bırakarak dalların üzerinde biriken karların üzerine düşmesiyle eğleniyorlar.
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köpek, kar, ağaç

Köpeklerin ağaç dallarında biriken karla eğlencesi kamerada

01:41 30.01.2022 (güncellendi: 01:50 30.01.2022)
© İHASevimli köpeklerin kar eğlencesi izleyenleri gülümsetti.
Sevimli köpeklerin kar eğlencesi izleyenleri gülümsetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA
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Sevimli köpeklerin kar eğlencesi izleyenleri gülümsetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köpekler, ağaç dallarını gerdirip bırakarak dalların üzerinde biriken karların üzerine düşmesiyle eğleniyorlar.
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