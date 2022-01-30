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https://tr.sputniknews.com/20220130/kopeklerin-agac-dallarinda-biriken-karla-eglencesi-kamerada-1053272463.html
Köpeklerin ağaç dallarında biriken karla eğlencesi kamerada
Köpeklerin ağaç dallarında biriken karla eğlencesi kamerada
Sevimli köpeklerin kar eğlencesi izleyenleri gülümsetti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T01:41+0300
2022-01-30T01:41+0300
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yaşam
köpek
kar
ağaç
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köpekler, ağaç dallarını gerdirip bırakarak dalların üzerinde biriken karların üzerine düşmesiyle eğleniyorlar.
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köpek, kar, ağaç
Köpeklerin ağaç dallarında biriken karla eğlencesi kamerada
01:41 30.01.2022 (güncellendi: 01:50 30.01.2022)
Sevimli köpeklerin kar eğlencesi izleyenleri gülümsetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köpekler, ağaç dallarını gerdirip bırakarak dalların üzerinde biriken karların üzerine düşmesiyle eğleniyorlar.