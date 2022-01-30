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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/lugansk-ukrayna-ozel-harekat-timi-cephe-hattina-geldi-1053284851.html
Lugansk: Ukrayna özel harekat timi cephe hattına geldi
Lugansk: Ukrayna özel harekat timi cephe hattına geldi
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LNR) Milis Gücü, Ukrayna özel harekat timinin cephe hattına geldiğini... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T18:43+0300
2022-01-30T18:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lugans halk cumhuriyeti
sınır
özel harekât
cephe
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LNR Milis Gücü temsilcisi bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna ordusunun 30. Tugay 2. Mekanize Taburu’nun sorumluluk alanındaki Novoluganskoye yerleşim birimine, ‘Batı’ Özel Hareket Merkezi askerlerinin geldiği tespit edildi” ifadesini kullandı.Ayrıca cephe hattı yakınlarında, Ukrayna’nın kontrolündeki Stanitsa Luganskaya kasabasında, keşif bölüklerinin ve insansız hava aracı birliklerinin tespit edildiği ifade edildi. Bu birliklerin görevinin, provokasyonlar gerçekleştirmek ve LNR Milis Gücü savunmasının zayıf yerlerini bulmak olduğu belirtildi.
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ukrayna, lugans halk cumhuriyeti, sınır, özel harekât, cephe

Lugansk: Ukrayna özel harekat timi cephe hattına geldi

18:43 30.01.2022
© REUTERSUkrayna - asker
Ukrayna - asker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© REUTERS
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LNR) Milis Gücü, Ukrayna özel harekat timinin cephe hattına geldiğini tespit ettiklerini belirtti.
LNR Milis Gücü temsilcisi bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna ordusunun 30. Tugay 2. Mekanize Taburu’nun sorumluluk alanındaki Novoluganskoye yerleşim birimine, ‘Batı’ Özel Hareket Merkezi askerlerinin geldiği tespit edildi” ifadesini kullandı.
Ayrıca cephe hattı yakınlarında, Ukrayna’nın kontrolündeki Stanitsa Luganskaya kasabasında, keşif bölüklerinin ve insansız hava aracı birliklerinin tespit edildiği ifade edildi. Bu birliklerin görevinin, provokasyonlar gerçekleştirmek ve LNR Milis Gücü savunmasının zayıf yerlerini bulmak olduğu belirtildi.
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