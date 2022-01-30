Lugansk: Ukrayna özel harekat timi cephe hattına geldi

Ayrıca cephe hattı yakınlarında, Ukrayna’nın kontrolündeki Stanitsa Luganskaya kasabasında, keşif bölüklerinin ve insansız hava aracı birliklerinin tespit edildiği ifade edildi. Bu birliklerin görevinin, provokasyonlar gerçekleştirmek ve LNR Milis Gücü savunmasının zayıf yerlerini bulmak olduğu belirtildi.