LNR Milis Gücü temsilcisi bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna ordusunun 30. Tugay 2. Mekanize Taburu’nun sorumluluk alanındaki Novoluganskoye yerleşim birimine, ‘Batı’ Özel Hareket Merkezi askerlerinin geldiği tespit edildi” ifadesini kullandı.Ayrıca cephe hattı yakınlarında, Ukrayna’nın kontrolündeki Stanitsa Luganskaya kasabasında, keşif bölüklerinin ve insansız hava aracı birliklerinin tespit edildiği ifade edildi. Bu birliklerin görevinin, provokasyonlar gerçekleştirmek ve LNR Milis Gücü savunmasının zayıf yerlerini bulmak olduğu belirtildi.
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LNR) Milis Gücü, Ukrayna özel harekat timinin cephe hattına geldiğini tespit ettiklerini belirtti.
LNR Milis Gücü temsilcisi bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna ordusunun 30. Tugay 2. Mekanize Taburu’nun sorumluluk alanındaki Novoluganskoye yerleşim birimine, ‘Batı’ Özel Hareket Merkezi askerlerinin geldiği tespit edildi” ifadesini kullandı.
Ayrıca cephe hattı yakınlarında, Ukrayna’nın kontrolündeki Stanitsa Luganskaya kasabasında, keşif bölüklerinin ve insansız hava aracı birliklerinin tespit edildiği ifade edildi. Bu birliklerin görevinin, provokasyonlar gerçekleştirmek ve LNR Milis Gücü savunmasının zayıf yerlerini bulmak olduğu belirtildi.