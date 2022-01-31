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https://tr.sputniknews.com/20220131/10-cumhurbaskani-sezer-akil-ve-bilimden-uzaklasan-toplumlarin-ne-durumlara-dustugunu-biliyoruz-1053326948.html
10. Cumhurbaşkanı Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
10. Cumhurbaşkanı Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni katılan 10. Cumhurbaşkanı Sezer, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu belirterek, "Akıl ve bilimden... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:49+0300
2022-01-31T22:49+0300
türkiye
ataol behramoğlu
atatürkçü düşünce derneği (add)
cumhurbaşkanı
yılın atatürkçüsü ödülleri
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ADD tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde, derneğin Kurucu Genel Başkanı "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni" düzenlendi. Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Aksoy'un 31 Ocak 1990'da öldürüldüğünü anımsatarak, bu haftayı "Adalet ve Demokrasi Haftası" olarak kabul ettiklerini söyledi.Aksoy'un, derneği kurmasından yaklaşık 8 ay sonra katledildiğini söyleyen Bozkurt, "Bu aziz millet, bu karanlığı mutlaka aydınlatacak, buna adım kadar eminim ve hiç kuşku duymuyorum; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist cumhuriyeti, laik cumhuriyeti ilelebet payidar olacak" diye konuştu.Aksoy'un hayatının anlatıldığı kısa filmin izletilmesinin ardından "Yılın Atatürkçüsü" ödüllerine layık görülen isimler açıklandı.Basın alanında Uğur Dündar, edebiyat alanında Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, bilim ve sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve sanat alanında Müjdat Gezen, "Yılın Atatürkçüleri" seçildi.'Yılın Atatürkçüleri', ödüllerini Sezer ve Toker'in elinden aldı.10. Cumhurbaşkanı Sezer, burada yaptığı konuşmada, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek, "Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum" dedi.Toker de ödül alanları tebrik etti.
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ataol behramoğlu, atatürkçü düşünce derneği (add), cumhurbaşkanı, yılın atatürkçüsü ödülleri

10. Cumhurbaşkanı Sezer: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz

22:49 31.01.2022
© AAAhmet Necdet Sezer
Ahmet Necdet Sezer - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni katılan 10. Cumhurbaşkanı Sezer, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu belirterek, "Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum" dedi.
ADD tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde, derneğin Kurucu Genel Başkanı "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni" düzenlendi. Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Aksoy'un 31 Ocak 1990'da öldürüldüğünü anımsatarak, bu haftayı "Adalet ve Demokrasi Haftası" olarak kabul ettiklerini söyledi.
Aksoy'un, derneği kurmasından yaklaşık 8 ay sonra katledildiğini söyleyen Bozkurt, "Bu aziz millet, bu karanlığı mutlaka aydınlatacak, buna adım kadar eminim ve hiç kuşku duymuyorum; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist cumhuriyeti, laik cumhuriyeti ilelebet payidar olacak" diye konuştu.
Aksoy'un hayatının anlatıldığı kısa filmin izletilmesinin ardından "Yılın Atatürkçüsü" ödüllerine layık görülen isimler açıklandı.
Basın alanında Uğur Dündar, edebiyat alanında Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, bilim ve sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve sanat alanında Müjdat Gezen, "Yılın Atatürkçüleri" seçildi.
'Yılın Atatürkçüleri', ödüllerini Sezer ve Toker'in elinden aldı.
10. Cumhurbaşkanı Sezer, burada yaptığı konuşmada, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek, "Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum" dedi.
Toker de ödül alanları tebrik etti.
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