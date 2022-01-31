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Kanada'da kamyon sürücülerinin aşı zorunluluğuna karşı protestosu 2. gününde
Kanada'da kamyon sürücülerinin aşı zorunluluğuna karşı protestosu 2. gününde
Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
kanada
protesto
kamyon şoförleri
kamyon
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Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugün de aşı zorunluluğu karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ileri sürerek, kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220130/kanadada-asi-karsiti-kamyon-suruculeri-sokaga-cikti-1053272703.html
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kanada, protesto, kamyon şoförleri, kamyon, koronavirüs

Kanada'da kamyon sürücülerinin aşı zorunluluğuna karşı protestosu 2. gününde

01:51 31.01.2022 (güncellendi: 01:52 31.01.2022)
© İHA / ANDRE PICHETTEKanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor.
Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / ANDRE PICHETTE
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Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor.
Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugün de aşı zorunluluğu karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.
Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.
Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ileri sürerek, kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.
Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.
Kanada’da, iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğunu protesto eden kamyon sürücüleri, başkent Ottawa’da sokaklara döküldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
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Kanada'da kamyon sürücüleri Kovid kısıtlamalarına karşı sokağa çıktı
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