https://tr.sputniknews.com/20220131/1053288976.html

Kanada'da kamyon sürücülerinin aşı zorunluluğuna karşı protestosu 2. gününde

Kanada'da kamyon sürücülerinin aşı zorunluluğuna karşı protestosu 2. gününde

Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T01:51+0300

2022-01-31T01:51+0300

2022-01-31T01:52+0300

koronavirüs

kanada

protesto

kamyon şoförleri

kamyon

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053290859_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_df6063cfc1a7002f62dda1493e834205.jpg

Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugün de aşı zorunluluğu karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ileri sürerek, kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220130/kanadada-asi-karsiti-kamyon-suruculeri-sokaga-cikti-1053272703.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, protesto, kamyon şoförleri, kamyon, koronavirüs