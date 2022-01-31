https://tr.sputniknews.com/20220131/20-yilin-kutlanacagi-filmmor-senligi-basliyor-1053316248.html

20. yılın kutlanacağı ‘Filmmor Şenliği’ başlıyor

20. yılın kutlanacağı ‘Filmmor Şenliği’ başlıyor

Kadın yönetmenlerin filmlerini belirli temalara göre gruplayarak aktarmasına olanak tanıyan Filmmor ekibi, 20. yıllarını kutlayacağı ‘Filmmor Şenliği’ne... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T17:18+0300

2022-01-31T17:18+0300

2022-01-31T17:19+0300

yaşam

film festivali

şenlik

kadın hakları

kadın hareketi

online

pandemi

filmmor

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Kadınların sinema ve medyaya katılımını, kendilerini ifade edebilme alan ve olanaklarını; temsil ve üretimlerini, iletişim ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan Filmmor, 20. Yılını seçkilerden oluşan 20 film ve söyleşilerde konuşmacı olacak 20 kadın ile kutluyor.1 Şubat 21.00’de 20 kadının katılacağı söyleşi ile başlayacak olan şenlik, 2-9 Şubat arası çevrimiçi ve ücretsiz olarak gösterilecek. Pandemi koşulları nedeniyle üçüncü kez İzlemek online olarak yapılacak olan festivali izlemek için siteye kayıt olmak yeterli.Festivalde gösterilecek olan kısa filmler sırasıyla; ‘Bedeniyle Barışık Filmler’, ‘Orda Olan Kadınlar’, ‘Hayatı Film Yapan Kadınlar’, ‘Namus’, ‘Ters Yazı’, ‘Kadın Cinayetleri Önlenebilir’, ‘Umut Kadınlarda’, ‘Kendine Ait Bir Cüzdan’, ‘Bir İsyandır’ olarak açıklandı. 20. Yıla özel seçkiden oluşan filmler ise şöyle:- Hazirandan Sonra- 7/24 Sokağı- 70-80-90 Masum Küstah Fettan- İsyan-ı Nisvan- Klitoris Nedir?- Namus Nedir?- Morgündem 2005- İç Etek- Üç Etek- Hani Meral- Jinen Dengbej

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film festivali, şenlik, kadın hakları, kadın hareketi, online, pandemi, filmmor