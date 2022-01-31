Allahyar Sayyadmanesh, Ilıcalı'nın Hull City'sine kiralandı

Fenerbahçe, hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı.Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz."Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'nin Swansea'yi 2-0 yendiği maçta tribünde yer almıştı. Futbolcu, maçı Acun Ilıcalı ile izlemişti
Fenerbahçe Spor Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz."
Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'nin Swansea'yi 2-0 yendiği maçta tribünde yer almıştı. Futbolcu, maçı Acun Ilıcalı ile izlemişti