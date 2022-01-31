https://tr.sputniknews.com/20220131/allahyar-sayyadmanesh-ilicalinin-hull-citysine-kiralandi-1053327297.html

Allahyar Sayyadmanesh, Ilıcalı'nın Hull City'sine kiralandı

Allahyar Sayyadmanesh, Ilıcalı'nın Hull City'sine kiralandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımına kiralandığını açıkladı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T23:01+0300

2022-01-31T23:01+0300

2022-01-31T23:01+0300

spor

fenerbahçe

acun ilıcalı

allahyar sayyadmanesh

hull city

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Fenerbahçe, hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı.Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz."Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'nin Swansea'yi 2-0 yendiği maçta tribünde yer almıştı. Futbolcu, maçı Acun Ilıcalı ile izlemişti

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fenerbahçe, acun ilıcalı, allahyar sayyadmanesh, hull city