Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220131/allahyar-sayyadmanesh-ilicalinin-hull-citysine-kiralandi-1053327297.html
Allahyar Sayyadmanesh, Ilıcalı'nın Hull City'sine kiralandı
Allahyar Sayyadmanesh, Ilıcalı'nın Hull City'sine kiralandı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımına kiralandığını açıkladı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T23:01+0300
2022-01-31T23:01+0300
spor
fenerbahçe
acun ilıcalı
allahyar sayyadmanesh
hull city
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053327145_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dc17817ce12aa3ceed062f7e109b1ab6.jpg
Fenerbahçe, hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı.Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz."Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'nin Swansea'yi 2-0 yendiği maçta tribünde yer almıştı. Futbolcu, maçı Acun Ilıcalı ile izlemişti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053327145_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1d0b413f4c5244f6ec9ad39df06161e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, acun ilıcalı, allahyar sayyadmanesh, hull city

Allahyar Sayyadmanesh, Ilıcalı'nın Hull City'sine kiralandı

23:01 31.01.2022
© AAAllahyar Sayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
Abone ol
Fenerbahçe Spor Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz."
Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'nin Swansea'yi 2-0 yendiği maçta tribünde yer almıştı. Futbolcu, maçı Acun Ilıcalı ile izlemişti
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce