https://tr.sputniknews.com/20220131/altayli-tcmb-faizleri-dusurmeye-basladigi-gunden-bu-yana-enflasyon-hic-olmadigi-kadar-hizla-artmis-1053307030.html
Altaylı: TCMB faizleri düşürmeye başladığı günden bu yana enflasyon, hiç olmadığı kadar hızla artmış
Altaylı: TCMB faizleri düşürmeye başladığı günden bu yana enflasyon, hiç olmadığı kadar hızla artmış
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Merkez Bankası’nın faizleri düşürmeye başladığı günden bu yana enflasyon hiç olmadığı kadar hızla artmış" yorumunda bulundu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T13:54+0300
2022-01-31T13:54+0300
2022-01-31T13:54+0300
ekonomi
fatih altaylı
enflasyon
faiz
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasının nedeninin ENAG'a açtığı dava olduğunu söylemesine ilişkin olarak da "Doğrudur, Saray kaynakları Orhan Uğuroğlu’na böyle bir bilgi vermiştir. Çünkü TÜİK Başkanı’nın gerçekte neden görevden alındığını söyleyecek halleri yok. Ama Orhan Bey bilsin ki, o dava açılmadan çok önce TÜİK Başkanı’nın görevden alınma kararı verilmişti. Neden ile bahane farklı farklı anlamlar içerir. Bahane ile nedeni birbirine karıştırmamak gerekir" dedi.Altaylı, 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisiyle ilgili de şunları aktardı:"Şimdi bazı münafıklar bu teorinin tutmadığı gibi bir tez yayıyorlar.Çünkü Merkez Bankası’nın faizleri düşürmeye başladığı günden bu yana enflasyon hiç olmadığı kadar hızla artmış.Üstelik sadece enflasyon da artmamış, Merkez Bankası politika faizini düşürmeye başladığı günden bu yana Türkiye’de gerçek faizler de hızlı artmış.Merkez Bankası faizi düşürmüş, devletin borç alırken ödediği faiz artmış.Merkez Bankası faizi düşürmüş, vatandaşın, şirketlerin kredi alırken ödediği faiz artmış."Altaylı, yazısında eski TÜİK Başkanı DEVA Partili Birol Aydemir'in hazırladığı enflasyon ve TÜİK Başkanları'na ilişikin hazırladığı tabloyu paylaşarak, şunları kaydetti:Bir ekonomistin hazırladığı tablodan da göreceğiniz üzere enflasyon artışındaki asıl faktör TÜİK Başkanı. Görevden alınan Sait Erdal Dinçer'in göreve geldiği günden bu yana enflasyondaki artışı tablodan izleyebilirsiniz. Yüzde 16’lar seviyesinde görevi devralmış. 36 seviyesinde görevden alınmış.O kadar yerinde bir hamle ki, görevde kalsa enflasyon hızla yükselmeye devam edecek, kim bilir belki de 40’ları 50’leri görüp aşacaktı. Şimdi nur topu gibi yeni bir teorimiz var. 'TÜİK sebeptir enflasyon sonuç.'Grafik ortada hadi sıkıysa aksini ispat etsin birisi. Şimdi sakın kimse kalkıp bana 'İyi de faizler Sait Erdal Dinçer döneminde düşürüldü. Adam ne yapsın!' demesin. Topyekun mücadelede herkesin seve seve üstlenmesi gereken bir rolü var."
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fatih altaylı, enflasyon, faiz
Altaylı: TCMB faizleri düşürmeye başladığı günden bu yana enflasyon, hiç olmadığı kadar hızla artmış
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Merkez Bankası’nın faizleri düşürmeye başladığı günden bu yana enflasyon hiç olmadığı kadar hızla artmış" yorumunda bulundu.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasının nedeninin ENAG'a açtığı dava olduğunu söylemesine ilişkin olarak da "Doğrudur, Saray kaynakları Orhan Uğuroğlu’na böyle bir bilgi vermiştir. Çünkü TÜİK Başkanı’nın gerçekte neden görevden alındığını söyleyecek halleri yok. Ama Orhan Bey bilsin ki, o dava açılmadan çok önce TÜİK Başkanı’nın görevden alınma kararı verilmişti. Neden ile bahane farklı farklı anlamlar içerir. Bahane ile nedeni birbirine karıştırmamak gerekir" dedi.
Altaylı, 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teorisiyle ilgili de şunları aktardı:
"Şimdi bazı münafıklar bu teorinin tutmadığı gibi bir tez yayıyorlar.
Çünkü Merkez Bankası’nın faizleri düşürmeye başladığı günden bu yana enflasyon hiç olmadığı kadar hızla artmış.
Üstelik sadece enflasyon da artmamış, Merkez Bankası politika faizini düşürmeye başladığı günden bu yana Türkiye’de gerçek faizler de hızlı artmış.
Merkez Bankası faizi düşürmüş, devletin borç alırken ödediği faiz artmış.
Merkez Bankası faizi düşürmüş, vatandaşın, şirketlerin kredi alırken ödediği faiz artmış."
Altaylı, yazısında
eski TÜİK Başkanı DEVA Partili Birol Aydemir'
in hazırladığı enflasyon ve TÜİK Başkanları'na ilişikin hazırladığı tabloyu paylaşarak, şunları kaydetti:
Bir ekonomistin hazırladığı tablodan da göreceğiniz üzere enflasyon artışındaki asıl faktör TÜİK Başkanı. Görevden alınan Sait Erdal Dinçer'in göreve geldiği günden bu yana enflasyondaki artışı tablodan izleyebilirsiniz. Yüzde 16’lar seviyesinde görevi devralmış. 36 seviyesinde görevden alınmış.
O kadar yerinde bir hamle ki, görevde kalsa enflasyon hızla yükselmeye devam edecek, kim bilir belki de 40’ları 50’leri görüp aşacaktı. Şimdi nur topu gibi yeni bir teorimiz var. 'TÜİK sebeptir enflasyon sonuç.'
Grafik ortada hadi sıkıysa aksini ispat etsin birisi. Şimdi sakın kimse kalkıp bana 'İyi de faizler Sait Erdal Dinçer döneminde düşürüldü. Adam ne yapsın!' demesin. Topyekun mücadelede herkesin seve seve üstlenmesi gereken bir rolü var."