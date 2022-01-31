Çinli mühendis, 27 milyon mAh kapasiteli güç kaynağı üretti

Çin'de yaşayan bir elektronik mühendisi, 'arkadaşlarının kendisinden daha güçlü taşınabilir şarj istasyonlarına sahip olmasını hazmedemediği' için bir odanın zeminini kaplayacak büyüklükte bir şarj istasyonu üretti. 27 milyon mAh (miliamper-saat) kapasiteli güç kaynağı (powerbank), telefondan laptopa kadar aynı anda 20 cihazı şarj edebiliyor; televizyon, ocak ve çamaşır makinesini de aynı anda çalıştırabiliyor.Elektrikli araçlardan yola çıkılarak hazırlan güç kaynağı araçların altına yerleştirilen bataryalar temel alarak hazırlanan düzeneğin dev bir istasyon kutusunun içerisine yerleştirilmesiyle oluşturuldu.Öte yandan, Çinli mühendisin bu icadı, güç kaynaklarının en bilinen özelliği olan 'taşınabilirliği' ortadan kaldırmış durumda.
Çinli bir elektronik mühendisi, 27 milyon mAh kapasiteli bir powerbank üretti.
Çin'de yaşayan bir elektronik mühendisi, 'arkadaşlarının kendisinden daha güçlü taşınabilir şarj istasyonlarına sahip olmasını hazmedemediği' için bir odanın zeminini kaplayacak büyüklükte bir şarj istasyonu üretti.
27 milyon mAh (miliamper-saat) kapasiteli güç kaynağı (powerbank), telefondan laptopa kadar aynı anda 20 cihazı şarj edebiliyor; televizyon, ocak ve çamaşır makinesini de aynı anda çalıştırabiliyor.
Elektrikli araçlardan yola çıkılarak hazırlan güç kaynağı araçların altına yerleştirilen bataryalar temel alarak hazırlanan düzeneğin dev bir istasyon kutusunun içerisine yerleştirilmesiyle oluşturuldu.
Öte yandan, Çinli mühendisin bu icadı, güç kaynaklarının en bilinen özelliği olan 'taşınabilirliği' ortadan kaldırmış durumda.