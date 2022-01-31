https://tr.sputniknews.com/20220131/cinli-muhendis-27-milyon-mah-kapasiteli-bir-powerbank-uretti-1053315501.html

Çinli mühendis, 27 milyon mAh kapasiteli güç kaynağı üretti

Çinli mühendis, 27 milyon mAh kapasiteli güç kaynağı üretti

Çinli bir elektronik mühendisi, 27 milyon mAh kapasiteli bir powerbank üretti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T17:01+0300

2022-01-31T17:01+0300

2022-01-31T17:06+0300

dünya

çin

üretim

powerbank

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Çin'de yaşayan bir elektronik mühendisi, 'arkadaşlarının kendisinden daha güçlü taşınabilir şarj istasyonlarına sahip olmasını hazmedemediği' için bir odanın zeminini kaplayacak büyüklükte bir şarj istasyonu üretti. 27 milyon mAh (miliamper-saat) kapasiteli güç kaynağı (powerbank), telefondan laptopa kadar aynı anda 20 cihazı şarj edebiliyor; televizyon, ocak ve çamaşır makinesini de aynı anda çalıştırabiliyor.Elektrikli araçlardan yola çıkılarak hazırlan güç kaynağı araçların altına yerleştirilen bataryalar temel alarak hazırlanan düzeneğin dev bir istasyon kutusunun içerisine yerleştirilmesiyle oluşturuldu.Öte yandan, Çinli mühendisin bu icadı, güç kaynaklarının en bilinen özelliği olan 'taşınabilirliği' ortadan kaldırmış durumda.

çin

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çin, üretim, powerbank