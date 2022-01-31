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Domuzdan kaçan genç kendini otomobilin üzerine attı
Domuzdan kaçan genç kendini otomobilin üzerine attı
Giresun’un Piraziz ilçesinde yolda yürürken bir anda karşısına domuz çıkan genç, kendini yol kenarındaki otomobilin üzerine attı. Domuz koşarak uzaklaşırken, o... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T23:44+0300
2022-01-31T23:50+0300
türkiye
giresun
köy
domuz
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Piraziz ilçesine bağlı Akçay köyünde akşam saatlerinde yolda yürürken bir anda karşısına domuz çıkan Uğur Yetkin ne yapacağını şaşırdı. Domuz üzerine gelen Yetkin, kaçarak kendini yol kenarındaki otomobilin üzerine attı. Domuz koşarak uzaklaşırken, yaşanan anları Yetkin'in yakınları cep telefonu ile görüntüledi. Yaşadıklarını anlatan Uğur Yetkin, “Köyde anneannemlere gidiyordum. Camdan beni gören anneannem 'Bahçede domuz var' diye seslendi. Şaka yaptığını sandım. Sonra biranda domuz karşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım, çünkü ilk defa domuzu canlı olarak görüyordum. Baktın dedem kaçması için domuza bir şeyler atıyordu. Ben de yolda bulduğum odunları atmaya çalıştım ama tel örgüyü aşan domuz üzerime doğru gelmeye başlayınca kaçmaya çalıştım. Sonra da yol kenarındaki arabanın üzerine çıktım, domuz da bahçeye doğru koşarak uzaklaştı” dedi.
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giresun, köy, domuz

Domuzdan kaçan genç kendini otomobilin üzerine attı

23:44 31.01.2022 (güncellendi: 23:50 31.01.2022)
© İHA / YUNİS EREN-AW532412Uğur Yetkin
Uğur Yetkin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / YUNİS EREN-AW532412
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Giresun’un Piraziz ilçesinde yolda yürürken bir anda karşısına domuz çıkan genç, kendini yol kenarındaki otomobilin üzerine attı. Domuz koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Piraziz ilçesine bağlı Akçay köyünde akşam saatlerinde yolda yürürken bir anda karşısına domuz çıkan Uğur Yetkin ne yapacağını şaşırdı. Domuz üzerine gelen Yetkin, kaçarak kendini yol kenarındaki otomobilin üzerine attı. Domuz koşarak uzaklaşırken, yaşanan anları Yetkin'in yakınları cep telefonu ile görüntüledi.


Yaşadıklarını anlatan Uğur Yetkin, “Köyde anneannemlere gidiyordum. Camdan beni gören anneannem 'Bahçede domuz var' diye seslendi. Şaka yaptığını sandım. Sonra biranda domuz karşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım, çünkü ilk defa domuzu canlı olarak görüyordum. Baktın dedem kaçması için domuza bir şeyler atıyordu. Ben de yolda bulduğum odunları atmaya çalıştım ama tel örgüyü aşan domuz üzerime doğru gelmeye başlayınca kaçmaya çalıştım. Sonra da yol kenarındaki arabanın üzerine çıktım, domuz da bahçeye doğru koşarak uzaklaştı” dedi.
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