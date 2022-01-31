https://tr.sputniknews.com/20220131/gaziantepte-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-3u-agir-25-yarali--1053290234.html

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 25 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 25 yaralı

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir eden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T00:52+0300

2022-01-31T00:52+0300

2022-01-31T00:57+0300

gaziantep

kaza

yolcu otobüsü

türkiye

şarampol

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TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde Adıyaman’dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağı'na yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre kontrolden çıkan otobüs şarampole devrilerek yan yatarken kazada otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı. Yaralılarına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor .

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gaziantep, kaza, yolcu otobüsü, şarampol