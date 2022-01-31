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Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 25 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 25 yaralı
Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir eden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T00:52+0300
2022-01-31T00:57+0300
gaziantep
kaza
yolcu otobüsü
türkiye
şarampol
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TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde Adıyaman’dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağı'na yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre kontrolden çıkan otobüs şarampole devrilerek yan yatarken kazada otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı. Yaralılarına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor .
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gaziantep, kaza, yolcu otobüsü, şarampol

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 25 yaralı

00:52 31.01.2022 (güncellendi: 00:57 31.01.2022)
© İHAYolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA
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Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir eden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu kazada yaralanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde Adıyaman’dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağı'na yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı.
İhlas Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre kontrolden çıkan otobüs şarampole devrilerek yan yatarken kazada otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı.
Yaralılarına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılara müdahale ediliyor .
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